Уголовные дела против застройщиков. Вторая половина марта 2018 г. 

Мониторинг материалов СМИ выявил новости об уголовном преследовании 7 застройщиков из 5 регионов России во второй половине марта 2018 года. По двум делам против застройщиков вынесены приговоры (3 и 4 года лишения свободы), два дела направлены в суд, утверждено одно обвинительное заключение, в одном случае судом определена мера пресечения. Еще в одном случае по результатам проверки решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: www.profi-forex.org Амурская область, 16 марта По сообщению прокуратуры Амурской области, руководитель ООО «Новый экономический проект» и ООО «Горизонт» Александр Барсуков и двое сотрудников организации, чьи имена не раскрываются, обвиняются в хищении денег дольщиков. С марта 2011-го по июнь 2013 года в селе Чигири Благовещенского района застройщик возводил двухэтажные дома. За этот период обвиняемые похитили у 70 граждан денежные средства, которые те вкладывали в строительство своих квартир. Для привлечения большего числа участников долевого строительства подельники планировали от имени компаний реализовывать жилье по заведомо заниженной стоимости. Между тем у застройщика к тому моменту уже были незавершенные строительством и не введенные в эксплуатацию многоквартирные двухэтажные жилые дома в селе Чигири (на фото). Как сообщает следствие, зная о недостаточности у предприятий денег для продолжения деятельности, Александр Барсуков с двумя своими сотрудниками сознательно решил похитить средства участников долевого строительства в размере около 60 млн руб. Эти деньги дольщики вкладывали в строительство жилья на основании заключенных от имени ООО «НЭП» и «Горизонта» договоров долевого участия и договоров соинвестирования. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенного в составе группы лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в особо крупном размере) направлено в Благовещенский городской суд. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. Надо сказать, на страницы СМИ экс-депутат Благовещенской городской думы Александр Барсуков попадает не впервые. Напомним, что в 2007 году Барсуков оказался фигурантом скандала, когда городская прокуратура выявила у девелопера поддельный диплом Амурского государственного университета о высшем образовании. Руководство вуза тогда сообщило, что такой студент у них обучение не проходил и диплома не получал. Однако у Барсукова на этот счет было свое мнение: баллотируясь в 2005 году в гордуму, он указал, что имеет два высших образования. Фото: www.teleport2001.ru Новосибирская область, 16 марта Арбитражный суд Новосибирской области начал процедуру банкротства компании ООО «НСК Девелопмент» (41-е место в ТОП по Новосибирской области). Решением суда в отношении компании введена процедура наблюдения. Одновременно с этим прокуратура Кировского района заявила о найденных нарушениях в работе строительной компании. Проверку в возведении четырех многоквартирных домов ЖК «Рихард» по улице Зорге ведомство провело после публикаций в СМИ. К слову, строительство жилого комплекса (на фото) началось еще в I квартале 2014 года, а заверить его планировалось в IV квартале 2017-го. По итогам проверки в работе ООО «НСК Девелопмент» были найдены признаки мошенничества: в частности, нарушения законодательства об участии в долевом строительстве. Проверка показала, что компания своевременно не внесла изменения в проектные декларации строящихся зданий, не сообщила участником долевого строительства о невозможности завершения строительства в указанные в договорах сроки. Также были найдены нарушения и в самих договорах долевого участия: в частности в ДДУ снижен установленный законом гарантийный срок. В настоящее время по двум возводимым домам уже истекли сроки разрешений на строительство, при этом застройщик их пока не продлил. Выявленные в ходе проверки финансовые нарушения в деятельности девелоперской компании послужили основанием для направления материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Фото: www.bk54.ru Челябинск, 16 марта Уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО «Гринфлайт» (4-е место в ТОП по Челябинской области) Сергея Мануйлова направлено в суд, сообщила Генеральная прокуратура РФ. Девелоперу предстоит ответить за злоупотребление полномочиями с ущербом в 10 млрд руб. Девелопер обвиняется в умышленном совершении неправомерных сделок. Деньги, привлекаемые от дольщиков, в гигантских объемах выводили из компании «Гринфлайт», используя их на цели, не связанные со строительством. Например, только одному хоккейному клубу «Динамо» (Москва) «Гринфлайт» пожертвовал более 300 млн руб. По мнению правоохранителей, от преступных действий Сергея Майнулова дольщикам нанесен материальный ущерб на сумму свыше 8,7 млрд руб., а в целом по версии следствия Мануйлов вывел из компании ликвидные активы более чем на 1 млрд руб., что исключило для компании возможность рассчитаться со своими кредиторами. В рамках уголовного дела заявлено более 2 500 гражданских исков о возмещении материального ущерба на сумму около 5 млрд руб. Чтобы покрыть эти гигантские объемы, на имущество и активы «Гринфлайта» и его дочерних подразделений, включая земельные участки и объекты, наложили арест. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела уже возмещен ущерб потерпевшим на сумму свыше 5,7 млрд руб. Сергей Мануйлов (на фото) свою вину полностью признал и заявил, что раскаивается в содеянном. В рамках обвинения по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) ему грозит до 10 лет колонии. В отношении девелопера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Беспрецедентно объемное дело будет рассматривать Центральный районный суд г. Челябинска, открытое судебное заседание начнется 10 апреля. Второе уголовное дело в отошении официально не обозначенных лиц компании «Гринфлайт» — о хищении денег дольщиков (ст. 159 УК РФ, мошенничество) находится в стадии затяжного расследования. Напомним, что «Гринфлайт» приостановил стройку ЖК «Академ Riverside» еще в начале 2016 года. Достраивать жилой комплекс взялся новый инвестор — магнитогорская строительная компания ООО «Трест Магнитострой» (6-е место в ТОП по Челябинской области). К слову, этот застройщик, в отличие от ООО «Гринфлайт», напротив, поднялся в этом году в рейтинге ЕРЗ уже на 4 ступени: еще в январе он был 10-м в ТОП региона. «Гринфлайт» же продолжает сдавать свои позиции: по данным ЕРЗ в январе компания была первым застройщиком региона по объемам текущего строительства, сегодня, как уже отмечалось, она находится на 4-й позиции. Совместно с дольщиками был разработан план действий по завершению проблемного ЖК, который обещали достроить к концу 2018 года. Скоро на территории комплекса начнется возведение школы и детского сада. Впрочем, и здесь далеко не все гладко. Недавно «Гринфлайт» заявил, что введение домов в эксплуатацию может быть задержано из-за многомиллионного долга подрядчика. Фото: www. z1. d.sdska.ru Екатеринбург, 23 марта Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор застройщику Александру Михайленко, учредителю и руководителю сразу нескольких строительных компаний. Он признан виновным в причинении имущественного ущерба путем обмана в особо крупном размере (ч. 2 ст. 165 УК РФ) и проведет в колонии общего режима 4 года. Как сообщила прокуратура Свердловской области, в частном секторе Ленинского и Орджоникидзевского районов Екатеринбурга Михайленко приобрел шесть земельных участков, изначально предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), однако девелопер решил распорядиться землей в других целях. С ноября 2011 года по март 2013-го бизнесмен начал возводить на этой земле многоквартирные дома, привлекая денежные средства «будущих жильцов». Разрешения на это у него не было, как не было и проектов, а экспертиза не проводилась. Между тем договоры предварительной купли-продажи и инвестирования с застройщиком заключили 93 человека. Дольщики даже не догадывались, что регистрировать право собственности на эту недвижимость было нельзя: они поверили застройщику на слово. Ущерб обманутых дольщиков составил 95 млн руб. Как отмечалось, сейчас ИЖС переживает настоящий бум. Однако, как показывает пример с Михайленко, здесь есть и обратная сторона: не зная законов, их можно легко нарушить. Портал ЕРЗ неоднократно информировал читателей о рисках, связанных с ИЖС. Напомним, чтобы объект был признан законным, нужно учесть ряд условий. Например, при ИЖС постройка не должна превышать три этажа. Кроме того, прежде чем строить дом, необходимо получить разрешение на его строительство. Следует также проверить назначение земельного участка. Гражданам нужно быть предельно внимательными при приобретении квартиры в малоэтажной постройке и тщательно проверять документацию. Ведь подобный объект в законодательном порядке может быть признан самовольной постройкой и потенциально опасным. И тогда застройщик будет наказан, а дольщик — останется без квартиры. Фото: www.sevizm.mos.ru Сочи, 25 марта Краснодарский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу одного из самых крупных застройщиков Краснодарского края Анзора Пруидзе, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, оставил в силе решение Центрального районного суда Сочи о его аресте на два месяца. В январе по решению Центрального райсуда г. Сочи против главы обанкротившейся компании ООО «ЮгСпецСтрой» было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение. Согласно данным СПАРК, Анзор Пруидзе является владельцем и совладельцем 17 действующих организаций в сфере строительства и девелопмента, в числе которых ООО «Юг-Строй», ООО «Элит Тауэрс», ООО «Сочиторгинвест», ООО «Рахас-Инвест», ООО «Альбатрос» и др. По данным СМИ, поводом для возбуждения уголовного дела стали жалобы многочисленных обманутых дольщиков. В частности Пруидзе был застройщиком ЖК «Москва» в Сочи, который возводится с 2012 года и квартир в котором ждут больше 600 человек, а также ЖК «Горка», дольщиками которого являются 250 человек. Кроме того руководимые им компании оставили и другие высотные долгострои, в числе которых ЖК «Курортный проспект/Соколова», «Театральный», «Фазотрон» и «Горизонт». Кроме того, ранее он возглавлял «Ново-ГрадЪ», которая до 2015 года являлась партнером Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая Волна». С именем Пруидзе связывают реконструкцию набережной в сочинском микрорайоне Мамайка, создание Аллеи Звезд на ул. Навагинской. Напомним, что в 2014 году Анзор Пруидзе уже был фигурантом уголовного дела вместе с бывшим вице-мэром Сочи Олегом Вронским, которому в конце 2015 года дали 3 года колонии за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии обвинения в 2012 году Вронский выдал «ЮгСпецСтрой» разрешение на строительство в Сочи объекта «Гостиница апартаментного типа по Курортному проспекту», не согласовав с главой города отклонение от предельных параметров, предусмотренных ПЗЗ Сочи. Анзора Пруидзе тогда осудили за подстрекательство к преступлению (ч. 4 ст. 33 УК РФ), но он отделался лишь символическим штрафом в 80 тыс. руб. На этот раз Анзор Пруидзе обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Только одна статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн руб. Сейчас арестованный Пруидзе находится в следственном изоляторе г. Армавира, мера пресечения в виде содержания под стражей ему продлена до 9 мая. За своего единоплеменника и земляка поручился певец Григорий Лепс. «Я, Лепсверидзе Григорий Викторович, „Лепс“, ручаюсь за надлежащее поведение и своевременную явку по вызовам следователя, прокурора и суда, обвиняемого Пруидзе Анзора Зурабиевича […] Прошу избрать обвиняемому Пруидзе Анзору Зурабиевичу меру пресечения в виде моего личного поручительства». Ходатайство с таким личным поручительством Лепс подал в краевой суд. Сам Анзор Пруидзе (фото) своей вины не признает. Фото: www.maks-portal.ru Сочи, 27 марта По сообщению прокуратуры Краснодарского края, Центральный районный суд Сочи вынес обвинительный приговор застройщику, обманувшему десятки граждан. Согласно материалам дела, с июня 2011 года по май 2013 года девелопер заключил с дольщиками граждан договоры инвестирования строительства жилого дома. На основании этих договоров бизнесмен обязался построить многоквартирный жилой дом. Застройщик получал от граждан денежные средства, хотя разрешения на строительство дома у него не было. Более того, он и не информировал покупателей квартир о незаконности своих действий. В период возведения объекта застройщик неоднократно размещал в средствах массовой информации и различных агентствах недвижимости Сочи информацию о продаже квартир в незаконно строящемся доме — таким образом, мошенник старался найти как можно больше покупателей для своих квартир. От его преступных действий пострадали жители не только г. Сочи, но жители других регионов (Алтайского края, Московской, Ростовской, Иркутской, Челябинской областей, городов Самары, Махачкалы, Красноярска, Москвы и пр.), которые хотели купить квартиры в регионе с приятными климатическими условиями, в доме, находящемся в 900 м от моря. Суммы ущерба конкретным гражданам составили от 850 тыс. до 2,2 млн руб., а общий ущерб, нанесенный дольщикам, оценивается в 55 млн руб. В отношении застройщика было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное особо крупном размере). В связи с признанием своей вины в полном объеме и частичным возмещением ущерба суд назначил ему наказание в виде трех лет колонии общего режима. По некоторым данным, речь идет о ЖК «Санлайт» (на фото) на 147 квартир с подземной парковкой, застройщиком которого выступает инвестиционно-строительная компания VERTEX. Согласно информации с ее сайта, она работает на строительном рынке уже 10 лет и входит в пятерку крупнейших застройщиков г. Сочи, при этом девелоперская фирма позиционирует себя в качестве «компании с проверенной репутацией и богатым опытом». Генеральным директором компании является Сергей Каракеян. Фото: www.жк-санлайт.рф Новосибирск, 30 марта По сообщению прокуратуры по Новосибирской области, заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении топ-менеджеров ГК «Неоград-Инвест». На скамье подсудимых — Владимир Аксенов, Олег Бикбулатов, Наталия Обухова и Екатерина Гремитских. По версии следствия, обвиняемые похитили у дольщиков почти 1 млрд руб. Потерпевшими от действий обвиняемых признано 515 граждан. «Злоумышленники заключали с гражданами предварительные договоры, договоры займа и участия в долевом строительстве. С целью придания правомерного вида владению похищенными денежными средствами в сумме более 827 млн руб. участники организованной группы перечислили их на расчетные счета подконтрольных организаций», — отметили в прокуратуре. Как сообщал портал ЕРЗ, руководители ГК «Неоград-Инвест» были задержаны в 2014 году по подозрению в хищении около 1 млрд руб. средств дольщиков, которые они получили от граждан для строительства пяти домов в ЖК «Закаменский» в рамках договоров долевого участия. Сами дольщики в начале года выходили на акции протеста: проводили митинги в городском парке, выступая с плакатами и транспарантами. Таким образом, граждане пытались привлечь внимание властей к своей проблеме. В начале прошлого года суд выпустил трех фигурантов дела из-под стражи, изменив им меру пресечения на домашний арест. А в конце 2017 года Первомайский районный суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении заместителя директора по финансам «Неоград-Инвест» Артема Короткова, приговоренного в 2015 году к 4,5 годам тюремного заключения. В феврале нынешнего года на ходе судебного заседания в Октябрьском районном суде Новосибирска прокуратура потребовала для обвиняемых в общей сложности 28 лет тюремного заключения. Как информировал портал ЕРЗ, ЖК «Закаменский» (на фото) сегодня является одним из самых проблемных долевых долгостроев Новосибирска. Для доведения его строительства до конца требуется порядка 1 млрд руб. — то есть столько, сколько было украдено у 1,5 тыс. обманутых дольщиков этого жилого комплекса. По заявлению Анатолия Соколова, председателя ЖСК «Закаменский-16», созданного для достройки объекта, возобновление строительства долгостроя планируется не ранее лета этого года. Однако министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт ранее отмечал, что дома могут быть достроены весной-летом 2018 года. Фото: www.cdn. n1.ru Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ