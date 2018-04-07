Кабмин предложил изменить систему выдачи прав на управление железнодорожным транспортом 

МОСКВА, 7 апр /ПРАЙМ/. Кабмин предлагает Ространснадзору выдавать права на управление железнодорожным подвижным составом по аналогии с другими видами транспортных средств, следует из электронной базы данных Госдумы.
Изменения вносятся в ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ».
"Принципиальным отличием от действующего порядка является делегирование права выдачи свидетельств на право управление железнодорожным подвижным составом Федеральной службе по надзору в сфере транспорта, по аналогии с другими видами транспортных средств (автомобиль, маломерное судно, снегоход и другие), где выдача осуществляется органами государственного надзора (Госавтоинспекция, Государственной инспекции по маломерным судам, Ростехнадзор)", — говорится в пояснительной записке.
Авторы проекта отмечают, что вопросы выдачи свидетельств на право управления локомотивом, моторвагонным подвижным составом и специальным самоходным подвижным составом не закреплены сегодня ни за одним федеральным органом исполнительной власти.
"Фактически выдача прав управления тяговым подвижным составом на путях общего пользования в настоящее время осуществляется монопольно ОАО «РЖД», при этом выданное свидетельство не является документом государственного образца", — говорится в документе.
Как подчеркивают авторы, законопроект подготовлен в целях повышения уровня безопасности движения на железнодорожном транспорте и позволит создать условия для формирования современной системы допуска квалифицированных специалистов к управлению тяговым подвижным составом.