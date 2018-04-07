Армия смерти идет в атаку

В германском Мюнстере грузовик въехал в толпу людей. Сообщается о, как минимум, трех десятках пострадавших. Водитель покончил с собой. Появилась информация, что смертник — гражданин ФРГ с психическими отклонениями. Полиция склоняется к версии теракта, да и как может быть иначе: это уже далеко не первый случай, когда в качестве орудия преступления используются тяжелые машины.

Мюнстер не самый крупный германский город. Однако это место — один из главных историко-культурных центров Европы. Удар наносился еще и по культуре.

Наверняка в ближайшее время какая-то из людоедских группировок возьмет на себя ответственность за теракт. Впрочем, никаких требований и условий выдвинуто не будет. Целью смертей является именно смерть.

Один из крупнейших отечественных философов XX века Лев Гумилев , в рамках своей теории пассионарности, сформулировал любопытный тезис об антисистемах. Под этим термином он понимал учения, возникающие в рамках мировых религий, адепты которых стремятся к абсолютной аннигиляции окружающего мира, не исключая и самих себя. Единственный смысл их доктрин — уничтожить как можно больше живой и даже неживой материи вокруг себя. Под прицелом оказываются как сами люди, так и произведения их труда, искусства, такие как статуи Будды в Афганистане , культурные памятники Пальмиры.

Религиозные догмы, которыми они прикрываются, по сути, только повод, удобный инструмент, чтобы промыть мозги неофитам и заставить их превратиться в живой снаряд. Ни одна из мировых религий не призывает ненавидеть этот мир, который есть результат божественного творения, и уничтожать людей.

Те, кто атакуют ни в чем не повинных людей, не собираются строить какой-то новый мир, давно уже не добиваются каких-то внятных политических решений. Единственное их желание — сеять смерть. И они вовлекают в свою порочную орбиту все новых и новых людей — разных национальностей и конфессий.

Не правы те, кто думает, что есть политическое решение проблемы терроризма. Очевидно, что смертники идут на акцию не по причине бедности, дискриминации либо иных утеснений. Они достаточно неплохо живут по-сравнению с окружающим их населением. Поэтому никакой почвы для переговоров быть не может, поскольку с хаосом, с черной бездной, стремящейся поглотить все вокруг, договориться в принципе невозможно.

Остается одно — отвечать ударом на удар и бить с упреждением. Иного языка адепты смерти не признают.