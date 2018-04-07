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Считанные недели до открытия: в Архангельске перинатальный центр проходит проверки Роспотребнадзора
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Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй

Считанные недели до открытия: в Архангельске перинатальный центр проходит проверки Роспотребнадзора 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Перинатальный центр, по предварительным данным, откроют в конце мая. Сейчас огромное здание почти отмыли от строительной пыли, этажи проверяют сотрудники Роспотребнадзора. До 16 апреля центр должен получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Как выглядит все изнутри, увидел сегодня журналист 29.ru.
В фойе на первом этаже
На субботник сегодня пришли около 30-ти человек — медики из других учреждений
— Все приводим в порядок общими силами с помощью коллег, дружно выходим на субботники, помогает вся медицинская общественность. Если взять четыре субботы, то в общей сложности 300 человек работало, — рассказала руководитель центра Екатерина Ольферт.
Размеры центра впечатляют, с непривычки легко заблудиться. 28 тысяч квадратных метров — огромная площадь, но, как заверяет Ольферт, растерянность появляется только в первый визит. Старшие сестры, заведующие и доктора уже оценили будущие рабочие места и затеряться не боятся. Работать здесь будут более 600 человек.
Пока оборудование спрятано в кабинетах, подальше от пыли, но медики уже оценили его  Если коридоры в основном выкрашены в светлые оттенки, то палаты — яркие
Сестринский пост
Везде есть указатели, но заблудиться с непривычки все равно легко
Медики будут оказывать полный цикл медицинской помощи супружеским парам с нарушением репродуктивной функции, беременным женщинам высокой степени акушерского риска и новорожденным, включая диагностику, специализированное лечение, консультирование на этапе беременности, родовспоможение, оперативные вмешательства, наблюдение за малышом с перинатальной патологией. Планируется, что в центре будут принимать порядка пяти тысяч родов в год.
Рожать в центре будут не только архангелогородки, но и жительницы всей области — с 1 января этого года в районах закрыли большинство родильных отделений в рамках реформы системы родовспоможения. Сейчас будущие мамы ездят на роды в Архангельск и Северодвинск. На компенсацию проезда мамочки правительство региона выделило в 2018-м более 10 млн рублей.
Строительство перинатального центра началось в 2014 году. Стоимость строительства составила 2,8 миллиарда рублей. Из них 2,2 миллиарда рублей — это субсидии Фонда обязательного медицинского страхования Российской Федерации, а 600 миллионов рублей — средства бюджета Архангельской области. Построили центр с опозданием, только в начале марта он получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Ранее губернатор Архангельской области Игорь Орлов обещал, что в первой декаде марта в новом медучреждении прозвучат первые детские крики. Любую критику центра глава Поморья назвал «беспредельной некомпетентностью».
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