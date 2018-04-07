На дне самой глубокой пещеры нашли неизвестную жизнь

Российские ученые открыли самую глубокую в мире пещеру в Абхазии . Спустившись на ее дно, они установили новый рекорд. Кроме того, они нашли там живые организмы, которых на поверхности никогда не видели.

Четверо ученых спускались на дно еще не изученной пещеры, названной в честь погибшего советского исследователя Александра Веревкина , почти неделю. Когда из ее затопленной части подняли измерительный лот, стало ясно, что группа спелеологов находится на дне самой глубокой в мире пещеры — уникального творения природы глубиной 2212 метров.

«Такого еще не было, то есть мы спускаемся по достаточно узкой пещере, идем достаточно обычным ходом, и вдруг мы попадаем в такое подземное метро», — рассказал руководитель клуба «Перово-Спелео» Павел Демидов

Вопреки ожиданиям, пещера оказалась густонаселенной живыми организмами, которые поселились здесь десятки миллионов лет назад. Российские спелеологи собрали и доставили на поверхность больше 20 еще неизвестных науке образцов пещерной фауны.

«Это новые виды для науки, которые еще предстоит описать. Различные виды, классы, отряды. В основном это пиявки, ложные скорпионы, многоножки. За длительное время эволюции они полностью адаптировались для существования в подземных биотопах и больше нигде не встречаются», — рассказал научный сотрудник Института биологии внутренних вод имени Папанина Илья Турбанов.

Еще полтора года назад самой низкой точкой пещеры Веревкина, куда спускались люди, была отметка в 400 метров. Глубина, которой достигли российские спелеологи в апреле 2018 года, составляет 2212 метров. Эта отметка находится почти на 300 метров ниже уровня Черного моря.

Ученые не исключают, что подводными тоннелями пещера может соединяться с его акваторией, а абхазская пещера, открытая российскими спелеологами, теперь официально считается самой глубокой в мире.