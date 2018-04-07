Венгерское восстание 1956 года: сколько погибло человек

23 октября 1956 в Венгрии вспыхнуло восстание, которое в одних источниках получило название Венгерской революции, в других — контререволюционного мятежа. На деле это событие, как и большинство подобных бунтов, оказалось лишь очередной борьбой за власть, жертвами которой стали несколько тысяч человек.

Такие переменчивые борцы за свободу

До 1944 года Венгрия выступала под одними знаменами с Гитлером и участвовала в борьбе с советскими войсками. Однако после того, как в сентябре 44-го к австро-венгерской границе подошла Красная Армия, глава местного режима Хорти заключил перемирие с Советским Союзом.

Тем не менее, за время противостояния венгерская армия успела прославиться своей жестокостью, а около 30 000 солдат попасть в советский плен.

Одним из таких пленных и был Пал Малетер, который в 1956 году прославился как борец за свободу Венгрии от «советской оккупации». Интересно, что в плену он перевоспитался, отрекся от фашистских идей и пропитался коммунизмом настолько, что стал сотрудничать с разведкой и был активным участником партизанских вылазок против венгров и немцев. [С-BLOCK]

Пал Малетер даже получил орден Красной Звезды, но по словам знакомых, «часто менял свое мнение». 25 октября вместо того, чтобы подавить Венгерский мятеж, он перешел на сторону повстанцев и в итоге стал руководителем повстанческих формирований.

Второй ключевой фигурой Венгерского восстания стал Имре Надь, который тоже успел повоевать с Россией , но во время Первой Мировой войны. Он также перевоспитался в плену и даже был доносчиком НКВД. Однако вернувшись в 1944-м году на родину не стал первым лицом, а утешался министерскими постами.

Однако наиболее важным в этом периоде был пост министра внутренних дел. За это время Имре Надь добился возвращения множества венгров из советского плена. Стоит отметить, что далеко не все бывшие военнопленные изменили свое фашистское мировоззрение. [С-BLOCK]

Четыре года спустя Надь выступил против коммунистической партии, обвинив генсека в отсутствии умения работать с кадрами. За это и был немедленно исключен из ЦК. Но в 1950-м году его вернули на пост министра сельского хозяйства после публичного покаяния и, вероятно, благодаря ходатайству кураторов из НКВД.

Об этом можно было бы наверняка узнать из архивов КГБ, которые передал Горбачеву Владимир Крючков с запиской о том, что из Надя не следует делать бессребреника и честного человека. Однако господин Горбачев сразу же передал этот архив венгерской стороне, которая до сих пор его не обнародовала.

Подковерная борьба

После смерти Сталина Имре Надю, наконец, удалось получить место главы правительства Венгрии. Скорее всего произойти такое могло только с одобрения советского правительства, которое решило, что предыдущий глава правительства, Ракоши, слишком ярый сталинист.

Надо отдать должное Надю, который на посту главы Венгрии смог решить возникшие экономические проблемы, однако два года спустя (в 1955 году) был смещен с поста премьер-министра, а «сталинисты» вернулись к власти.

Подковерные игры подогревались разоблачением «культа личности Сталина». Более того, фашистская Венгрия никуда не делась, в стране было достаточно не только вернувшихся из советского плена последователей Хорти, но и местных затаившихся фашистов, которые так и не понесли наказания. [С-BLOCK]

22 октября 1956 года Политехнический университет посетил полковник Нодар, который агитировал студентов выходить на улицу и бороться за свои права. Интересно, что в центральном архиве ФСБ можно найти информацию о том, что именно этот венгерский полковник помогал американскому военному атташе в приобретении советского МИГ-17.

В итоге молодые люди выдвинули список требований, среди которых был запрет на поставку урана из СССР (хотя его никто не экспортировал), а также назначение Имре Надя главой правительства, снос памятника Сталину. Студенты призывали всех недовольных выходить на улицу.

Андропов, который в тот момент занимал должность посла, докладывал в Москву , что оппозиция и реакция планируют переносить борьбу на улицу, а руководство страны не знает, что делать.

На провокации не поддаваться

«Мирный» протест быстро перешел в боевые столкновения, ударной силой которых стали хортисты, которые начали схватку с венгерскими органами возле Дома Радио. По всей столице начались налеты на склады с оружием.

Венгерские военные получили приказ не вмешиваться в происходящее и ни в коем случае не открывать огонь. Советские части получили приказ выдвигаться в Будапешт , чтобы помочь военным в охране стратегических объектов. При этом солдатам было запрещено поддаваться на провокации и открывать огонь первыми, что стало результатом последующих человеческих потерь.

На следующий день Надю дали полный карт-бланш, он выступил с примиряющим обращением к жителям города, и казалось, что конфликт был исчерпан. Однако 25 октября у здания парламента в Будапеште с крыши противоположного здания по советским военным был открыт огонь. А после того, как военнослужащие начали отстреливаться, неизвестные начали стрелять в толпу. В результате погибли около 60-ти человек, а более 280 были ранены.

Страна погрузилась в хаос, и Надь решил присоединиться к радикалам: 28 октября он лично отменил операцию по зачистке боевиков. А выступая по радио сказал, что по стране шагает революция, и венгерское руководство осуждает взгляды советского правительства на происходящее.

В стране началась гражданская война, поскольку далеко не все разделяли новые взгляды Надя. Хортисты убивали всех сопротивляющихся и вешали головами вниз, также, как они делали это во время Второй Мировой.

Сколько людей погибло

Отворачивались от Надя и его собственные военные, которые прекрасно понимали, что с уходом советских войск ситуация в разы ухудшится. Из противников Надя была сформировано Рабоче-крестьянское правительство, которое просило Советы о немедленном вмешательстве.

Пока Надь просил ООН поддержать независимость Венгрии, маршал Жуков разработал операцию «Вихрь», в результате которой мятеж был подавлен за 4 дня. Власть перешла к Революционному рабоче-крестьянскому правительству.

В итоге, по разным данным, погибли от 2652 до 2700 венгров, причем около 300 из них были убиты хортистами, более 348 мирных жителей, а также 19226 человек ранено. [С-BLOCK]

Советская сторона понесла потери, по разным данным, от 669 до 720 убитыми, от 1251 до 1540 ранеными и 51 человек пропали без вести.

В 1989 году после антикоммунистических революций в Восточной Европе Имре Надь и Пал Малетер были перезахоронены с торжественной церемонией, а Надя объявили венгерским национальным героем. Тогда же наиболее активным главам мятежников были установлены мемориальные знаки.