Китайский народ более 60 лет постоянно заботится о могиле советских летчиков-добровольцев

Ухань, 7 апреля / Синьхуа / — В период праздника Цинмин /День поминовения усопших/, отмечаемого 5-7 апреля, свыше 60 китайских и российских студентов почтили память павших героев на могиле советских летчиков-добровольцев в Парке Освобождения города Ухань /административный центр провинции Хубэй, Центральный Китай /.

По сообщению руководства Парка Освобождения, после возведения памятника в 1956 году местные жители ежегодно по собственной инициативе организуют мероприятия по уходу за ним, так происходит уже в течение 60 с лишним лет без перерывов.

В этом парке возвышается мраморный обелиск, на основании которого спереди высечены десять покрытых позолотой иероглифов: «Могила павших советских летчиков-добровольцев». Надпись, выгравированная на китайском и русском языках на обратной стороне памятника, гласит: «Вечная слава советским летчикам-добровольцам, павшим в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам». На передней стороне гранитной могилы перечисляются имена павших героев, самому старшему из которых в момент гибели было 33 года, а самому младшему — всего 24.

В левой части монумента имеется эпитафия: «В 1938, когда китайский народ стал жертвой оголтелой агрессии японских захватчиков, советский народ бескорыстно направил в Китай своих сынов — советских летчиков-добровольцев. Они помогли китайскому народу в великой и справедливой борьбе против японской агрессии…»

Представитель администрации парка сообщил корр. Синьхуа, что могила советских павших героев была перенесена с кладбища «Ваньго» в 1956 году, мемориал построен в советской стилистике. В течение 60 с лишним лет после возведения памятника ежегодно проводится свыше 20 мероприятий по уходу за ним. Жители Уханя также по собственной инициативе ухаживают за памятником в важные памятные дни, в этом участвуют около десяти тысяч человек.

В последние годы постепенно отыскиваются и восстанавливаются относящиеся к этому памятнику советским добровольцам и ранее неизвестные исторические сведения. В 2013-2014 гг. местные СМИ провели международные исследования по именам 15 указанных на памятнике павших героев. Были найдены родственники некоторых из них, а также восстановлены архивные документы об этих 15 воинах. В то же время нашлись имена еще 14 погибших в боях при городе Ухань советских бойцов, которые были добавлены к именам на могиле в 2015 году.

В этом году исполняется 80 лет с начала боев при городе Ухань. Администрация Уханя построит рядом с мемориалом посвященный советским летчикам-добровольцам выставочный павильон, чтобы еще лучше увековечить память об этом периоде истории.

С 12 июня по 27 октября 1938 года китайская армия вела бои с японской армией при городе Ухань. Эти бои вынудили японских захватчиков прекратить стратегическое наступление. Завершение боев при городе Ухань ознаменовало переход Войны сопротивления китайского народа японским захватчикам к этапу стратегического противостояния. —0—