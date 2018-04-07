671 краснодарец отправится служить в армию в ходе весеннего призыва 

Краснодар. 7 апреля — Новая Кубань. Торжественные мероприятия прошли в муниципальном концертном зале. Юношам вручили памятные подарки. Чиновники напутствовали молодых людей наказами на службу Отечеству.
Весенний призыв стартовал 1 апреля. В комиссию входят сотрудники администрации города и округов, управления МВД РФ по Краснодару, Центра занятости населения, представители ДОСААФ, казачества и комитета солдатских матерей.
По итогам весенней кампании на службу в Вооруженные силы РФ отправятся около 6 тыс. жителей Кубани, среди которых более 670 краснодарцев.
— Вы идёте служить Отечеству в памятный год 75-летия освобождения Краснодара и Кубани от фашистских захватчиков. Во все времена защита Родины была и остаётся почётной обязанностью, у нашей страны тысячелетний опыт ратной славы. Не сомневаюсь, что вы достойно пронесёте флаг Краснодара в Вооружённых силах и вернётесь домой сильными и возмужавшими, — обратился к молодым людям заместитель председателя городской Думы Краснодара Владимир Недилько.