Стоит ли удивляться тому, что Путин чувствует, что его обложили?

Это то, что называется асимметричной войной. Когда силы крайне не равны. Как, например, тогда, когда израильские солдаты стреляют по молодым палестинцам, бросающим в них камни. Как Россия против Запада?

Передо мной цифры, приведенные Стокгольмским институтом изучения проблем мира, SIPRI. Цифры от 2016 года, они дают представление о том, сколько средств каждая отдельная страна тратит на свои военные расходы. Я анализирую эти данные, и все меньше понимаю смысл требования, согласно которому все страны — члены НАТО должны увеличить свои военные расходы до 2% ВВП.

Россия тратит на свою оборону примерно 500 миллиардов ежегодно. Это меньше, чем тратят Франция Великобритания — по отдельности. Тем не менее, 2/3 военных расходов НАТО несут на себе США . США фактически тратит на свои военные расходы в десять раз больше России. Китай , кстати, тоже тратит на свою оборону почти в три раза больше, чем русские.

Итак, мы живем в мире, где Запад — представляемый НАТО, полностью превосходит своего гипотетического врага, Россию. И несмотря на это военные расходы на Западе должны резко возрасти?

Мне представляется, что мы находимся в ситуации, когда нам следовало бы воспользоваться историческим шансом, чтобы разоружиться, потому что на «нашей» стороне — и это абсолютно доказуемо — полное превосходство. Мне никогда не удавалось получить ответ от крайне левых на вопрос о том, сколько же нам следует тратить на вооруженные силы, но 2/3 «красно-зеленой» альтернативы — первые в очереди «за гонкой вооружений». И Лив Сигне Наварсете (Liv Signe Navarsete) из Партии центра, и Анникен Хюитфельдт (Anniken Huitfeldt) из Рабочей партии полагают, что норвежские военные расходы растут слишком медленно.

В любом конфликте, будь то конфликт частный или международный, разумно попытаться взглянуть на дело глазами противоположной стороны. С точки зрения Москвы , то, что страны НАТО наращивают вооружения, — жест враждебный, да и то, что НАТО географически все больше приближается к границам России, ситуацию отнюдь не улучшает. Прибавьте сюда не подтвержденные документально утверждения о том, что Россия несет ответственность за покушение с использованием нервно-паралитического вещества, и вы получите полную картину.