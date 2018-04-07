Псковские власти просят федеральные власти помочь с решением проблемы госдолга

С. - ПЕТЕРБУРГ , 7 апр /ПРАЙМ/. Псковская область с начала года сумела сократить объем коммерческих кредитов на 2 миллиарда рублей, но вопрос госдолга сохраняет актуальность, в связи с чем врио губернатора Михаил Ведерников просит пересмотреть условия участия региона в программе реструктуризации, сообщает пресс-служба областной администрации.

Ведерников рассказал Козаку о социально-экономической ситуации в регионе и исполнении бюджета, обратив особое внимание на проблему государственного долга. По его словам, благодаря запущенной программе реструктуризации бюджетных кредитов с начала года удалось сократить объем коммерческих кредитов на 2 миллиарда рублей, но учитывая показатели бюджетной обеспеченности Псковской области, вопрос госдолга сохраняет актуальность.

"В этой связи врио губернатора обратился к вице-премьеру с просьбой пересмотреть условия участия региона в программе реструктуризации Минфина и оказать содействие в предоставлении бюджету области дополнительной финансовой помощи. Вице-премьер обещал дополнительно проработать вопрос", — говорится в сообщении.

Ведерников также рассказал о ситуации с Псковской ГРЭС. По его словам, областным властям удалось найти инвестора, который готов реализовать на ее базе большой проект по строительству завода по производству и экспорту сжиженного природного газа. Предполагаемый объем инвестиций — 35 миллиардов рублей. Новое производство позволит не только сохранить электростанцию, но и создать новые рабочие места, придав новый импульс развитию территории.