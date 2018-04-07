Ещё
Псковские власти просят федеральные власти помочь с решением проблемы госдолга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй

Псковские власти просят федеральные власти помочь с решением проблемы госдолга 

Прайм 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 апр /ПРАЙМ/. Псковская область с начала года сумела сократить объем коммерческих кредитов на 2 миллиарда рублей, но вопрос госдолга сохраняет актуальность, в связи с чем врио губернатора Михаил Ведерников просит пересмотреть условия участия региона в программе реструктуризации, сообщает пресс-служба областной администрации.
Ведерников в пятницу принял участие в рабочем совещании под руководством федерального вице-премьера Дмитрия Козака в Москве. В числе участников были также представители министерства финансов России.
Ведерников рассказал Козаку о социально-экономической ситуации в регионе и исполнении бюджета, обратив особое внимание на проблему государственного долга. По его словам, благодаря запущенной программе реструктуризации бюджетных кредитов с начала года удалось сократить объем коммерческих кредитов на 2 миллиарда рублей, но учитывая показатели бюджетной обеспеченности Псковской области, вопрос госдолга сохраняет актуальность.
"В этой связи врио губернатора обратился к вице-премьеру с просьбой пересмотреть условия участия региона в программе реструктуризации Минфина и оказать содействие в предоставлении бюджету области дополнительной финансовой помощи. Вице-премьер обещал дополнительно проработать вопрос", — говорится в сообщении.
Ведерников также рассказал о ситуации с Псковской ГРЭС. По его словам, областным властям удалось найти инвестора, который готов реализовать на ее базе большой проект по строительству завода по производству и экспорту сжиженного природного газа. Предполагаемый объем инвестиций — 35 миллиардов рублей. Новое производство позволит не только сохранить электростанцию, но и создать новые рабочие места, придав новый импульс развитию территории.
Обсуждалось также развитие инфраструктуры транспорта и ЖКХ в регионе. В федеральное правительство поступила к заявка Псковской области на выделение средств на завершение строительства водозабора в Пскове. Также будет изучена возможность оказания региону финансовой поддержки на укрепление антитеррористической и пожарной безопасности учреждений здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты, говорится в сообщении.
Прайм: последние новости
Аналитики по-разному оценили масштаб негатива для "Русала" от санкций США Санкции - это "сигнал" России, они не означают разрыва диалога - госдеп США Кабмин предложил изменить систему выдачи прав на управление железнодорожным транспортом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виктория Скрипаль обратилась к Терезе Мэй39
В Индии экстренно сел российский самолёт25
В ФРГ увидели «тройную пользу» для РФ от санкций США48
Не добрался до Украины: танкер снес дом в Босфоре181
От РФ потребовали перестать запугивать ОБСЕ76
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение