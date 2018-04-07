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Путин предложил Думе ратифицировать договор о партнерстве с Туркменией
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Путин предложил Думе ратифицировать договор о партнерстве с Туркменией 

Вести.Ru 1 час назад
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предлагающий ратифицировать договор между РФ и Туркменистаном о стратегическом партнерстве.
Этого документ был подписан в Ашхабаде 2 октября 2017 года. Он направлен на расширение сотрудничества между двумя странами в политической, экономической и гуманитарной сферах. В договоре отмечается, что отношения стратегического партнерства между РФ и Туркменистаном базируются на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, а также невмешательства во внутренние дела друг друга.
Согласно документу, Россия и Туркменистан будут расширять и углублять сотрудничество в борьбе с терроризмом, транснациональной организованной преступностью, коррупцией, незаконным оборотом наркотических средств, оружия, контрабандой и другими проявлениями новых угроз и вызовов безопасности.
Правительство РФ данный законопроект поддерживает. Его принятие не потребует дополнительных расходов федерального бюджета, отмечает РИА Новости.
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