Путин предложил Думе ратифицировать договор о партнерстве с Туркменией

Этого документ был подписан в Ашхабаде 2 октября 2017 года. Он направлен на расширение сотрудничества между двумя странами в политической, экономической и гуманитарной сферах. В договоре отмечается, что отношения стратегического партнерства между РФ и Туркменистаном базируются на принципах взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, а также невмешательства во внутренние дела друг друга.

Согласно документу, Россия и Туркменистан будут расширять и углублять сотрудничество в борьбе с терроризмом, транснациональной организованной преступностью, коррупцией, незаконным оборотом наркотических средств, оружия, контрабандой и другими проявлениями новых угроз и вызовов безопасности.