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В Ватикане арестован дипломат, обвиняемый в хранении и распространении порнографии
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В Ватикане арестован дипломат, обвиняемый в хранении и распространении порнографии 

ТАСС 21 минуту назад
РИМ, 7 апреля. /ТАСС/. Трибунал Ватикана выписал ордер на арест бывшего сотрудника нунциатуры в Вашингтоне монсеньера Карло Капеллы, который обвиняется в хранении и распространении материалов порнографического характера. О факте ареста сообщила в субботу служба печати Святого престола.
Как указывается в сообщении, Капелла содержится в казарме жандармерии, а его арест стал результатом завершившегося расследования компетентных ватиканских органов.
В сентябре прошлого года полиция Канады выписала ордер на арест дипломата по обвинению в хранении и распространении материалов порнографического характера во время его пребывания в этой стране в декабре 2016 года. Тогда же стало известно, что в отношении иерарха уже идет расследование по подозрению в педофилии в Ватикане. Монсеньер был отозван из Вашингтона и находился в папском городе-государстве.
Ранее на родину в Австралию отправился кардинал Римско-католической церкви Джордж Пелл, чтобы предстать перед городским судом Мельбурна по обвинениям в совершении преступлений сексуального характера. В прошлом 76-летний кардинал был архиепископом Мельбурна и Сиднея.
Громкий скандал о многочисленных случаях сексуальных надругательств над детьми и подростками со стороны католических священнослужителей в разных странах разгорелся еще во время понтификата предшественника Франциска — Бенедикта XVI. Многие полагают, что он послужил одной из причин его отречения от престола в 2013 году.
Дела о педофилии касаются не только непосредственно священников, надругавшихся над детьми, но и вышестоящих иерархов Римско-католической церкви, которые покрывали эти преступления. Многие из этих случаев произошли в период, когда престол Святого Петра занимал Иоанн Павел II (1978-2005).
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