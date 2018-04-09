Священника из Ватикана арестовали за детскую порнографию

Полиция в Ватикане арестовала по подозрению в хранении детской порнографии священника Карло Альберто Капелла (Carlo Alberto Capella), который ранее работал в посольстве Святого Престола в США . Об этом сообщает BBC News.

Ватикан отозвал мужчину из своей американской дипмиссии осенью 2017-го после полученной от Вашингтона информации о возможном нарушении. Правительство США просило снять со священника дипломатический иммунитет, чтобы его можно было привлечь к ответственности на территории страны, однако эта просьба была отклонена. Тогда Святой Престол заявил, что сам расследует происходящее.

Как отмечается, после того, как Капеллу отозвали, ордер на его арест был выдан в Канаде . Власти страны подозревают мужчину в хранении и распространении запрещенного контента через интернет.

Капелла был рукоположен в 1993 году. К дипломатическому корпусу Ватикана он присоединился в 2004-м, а в 2008 году папа Римский предоставил ему титул Капеллана Его Святейшества.