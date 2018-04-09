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Священника из Ватикана арестовали за детскую порнографию
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Священника из Ватикана арестовали за детскую порнографию 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Полиция в Ватикане арестовала по подозрению в хранении детской порнографии священника Карло Альберто Капелла (Carlo Alberto Capella), который ранее работал в посольстве Святого Престола в США. Об этом сообщает BBC News.
Ватикан отозвал мужчину из своей американской дипмиссии осенью 2017-го после полученной от Вашингтона информации о возможном нарушении. Правительство США просило снять со священника дипломатический иммунитет, чтобы его можно было привлечь к ответственности на территории страны, однако эта просьба была отклонена. Тогда Святой Престол заявил, что сам расследует происходящее.
Как отмечается, после того, как Капеллу отозвали, ордер на его арест был выдан в Канаде. Власти страны подозревают мужчину в хранении и распространении запрещенного контента через интернет.
Капелла был рукоположен в 1993 году. К дипломатическому корпусу Ватикана он присоединился в 2004-м, а в 2008 году папа Римский предоставил ему титул Капеллана Его Святейшества.
В феврале стало известно, что у священника, боровшегося с растлением малолетних в католической церкви американского штата Айдахо, нашли фотографии детей порнографического содержания.
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