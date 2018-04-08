Ещё
Дипломат из Ватикана арестован за распространение порнографии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дипломат из Ватикана арестован за распространение порнографии 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Ватикане арестован бывший сотрудник нунциатуры (это дипломатическая миссия Ватикана высшего уровня, эквивалент посольства. — Прим. BFM) в Вашингтоне монсеньор Карло Капелла. Его обвиняют в хранении и распространении материалов порнографического характера, передает ТАСС. Капелла содержится в казарме жандармерии.
В сентябре прошлого года полиция Канады выписала ордер на арест Капеллы по обвинению в хранении и распространении материалов порнографического характера во время его пребывания в этой стране в декабре 2016 года. В Ватикане в тот момент проходило расследование против Капеллы по подозрению его в педофилии. Он был отозван из Вашингтона и находился в папском городе-государстве.
Ранее на родину в Австралию отправился кардинал Римско-католической церкви Джордж Пелл, которого обвиняли в совершении преступлений сексуального характера.
BFM.RU: последние новости
СМИ: атаку на грузовике в Мюнстере устроил псих Бизнесмен из Подмосковья полтора года борется за свой завод в Абхазии Кто попадет под новые американские санкции?
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Небензя рассказал о новых фактах в деле Скрипаля317
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей295
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре174
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»64
Калоев обвинил Нагиева во вранье149
Видео
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение