Дипломат из Ватикана арестован за распространение порнографии 

В Ватикане арестован бывший сотрудник нунциатуры (это дипломатическая миссия Ватикана высшего уровня, эквивалент посольства. — Прим. BFM) в Вашингтоне монсеньор Карло Капелла. Его обвиняют в хранении и распространении материалов порнографического характера, передает ТАСС. Капелла содержится в казарме жандармерии.
В сентябре прошлого года полиция Канады выписала ордер на арест Капеллы по обвинению в хранении и распространении материалов порнографического характера во время его пребывания в этой стране в декабре 2016 года. В Ватикане в тот момент проходило расследование против Капеллы по подозрению его в педофилии. Он был отозван из Вашингтона и находился в папском городе-государстве.
Ранее на родину в Австралию отправился кардинал Римско-католической церкви Джордж Пелл, которого обвиняли в совершении преступлений сексуального характера.