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В затопленные населенные пункты поставляют продукты, лекарства и хлеб
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В затопленные населенные пункты поставляют продукты, лекарства и хлеб 

АиФ 26 минут назад
Фото: АиФ
В Саратовской области по данным ГУ МЧС региона, в настоящий момент затоплены девять мостов и плотина. Как сообщили в главке, в результате паводка под водой оказались мосты у Залесянки, Штейнгардт и Песчанки Самойловского района. Сотрудники МЧС и администрация района держит ситуацию под контролем. — В настоящий момент в районе действительно сложная паводковая обстановка, однако подтопление в селах Штенгардт, Каменка, Криуши и других носит штатный характер, — уверен глава Самойловского района Михаил Мельников, — Мы к этому были готовы. У сел стоят дежурные трактора, проводится работа с населением. Так, в 8.00 в селе Криуши по затопленным улицам был проведен подворовой обход с предупреждением об эвакуации — однако все жители дали отказ покидать свои домовладения. Только одну пожилую женщину нам удалось убедить о необходимости эвакуации в связи с состоянием здоровья и необходимости стационарного лечения. На настоящий момент уровень воды поднялся и в районном центре. Глава подчеркнул, что с населением ведется разъяснительная работа. Все главы муниципальных образований предупреждены, они держат ситуацию на контроле, ежедневно проезжая населенные пункты с риском затопления и мониторят ситуацию.
— Продукты, лекарства и хлеб в затопленные населенные пункты поставляются, это все на контроле. Отмечу, что подавляющее большинство населения понимает ситуацию и принимает участие в совместной работе по минимизации ущерба. Несмотря на сложную обстановку, жители сохраняют спокойствие, все уведомлены, куда нужно обращаться в случае опасной ситуации, подчеркнул Мельников.
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