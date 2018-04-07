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Более 90 семей города Шали в Чечне получили новое жилье
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Более 90 семей города Шали в Чечне получили новое жилье 

ТАСС 24 минуты назад
ГРОЗНЫЙ, 7 апреля. /ТАСС/. Более 90 семей, проживающих в городе Шали в Чечне, получили новые дома, построенные за счет регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова. Строительство нового жилого комплекса начали около трех месяцев назад.
"Сегодня мы торжественно открываем новый жилой комплекс, включающий в себя 92 дома для жителей, которые были переселены из центральной части города в связи с реконструкцией главной дороги. В современных домах есть все необходимые условия, благоустроена и прилегающая к поселку территория", — отметил на открытии спикер парламента Чечни Магомед Даудов.
Открытие жилого комплекса явлется частью масштабной реконструкции города. Практически завершены работы по реконструкции инженерных коммуникаций, прокладке ливневой канализации, дренажных каналов и ремонт более 800 частных домов. Ожидается, что украшением и визитной карточкой Шали станут белая мраморная мечеть и высотный комплекс «Шали-Сити», состоящий из семи зданий, включая 21-этажную башню и шести домов от 12 до 16 этажей.
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