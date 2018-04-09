Прокуратура проверяет рязанский полигон, принявший мусор из Москвы

Согласно сообщению правительства Рязанской области, губернатор региона Николай Любимов дал поручение разобраться в ситуации с мусоровозами с московскими номерами, которые были замечены в Касимовском районе 7 апреля. Вице-губернатор Игорь Греков выяснил, что между ООО «Утилизация» и московской компанией «ЭКО-СТАТУС» в субботу был подписан договор о размещении отходов на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) у деревни Кауровка.

"Профильные министерства и ведомства региона о сделке хозяйствующих субъектов проинформированы не были", — говорится в сообщении рязанских властей.

Греков провел рабочее совещание, на которое был приглашен гендиректор «Утилизации», чтобы разъяснить ситуацию и дать документацию о правомерности въезда спецтехники на полигон. «Как пояснил руководитель компании, договор на прием ТБО с московской фирмой был заключен только сроком на один день. По результатам выездной проверки губернатором Рязанской области было рекомендовано администрации Касимова подготовить предложения по расторжению договора аренды с ООО „Утилизация“, — информируют власти.

Материалы, собранные в результате проверки, направлены в природоохранную прокуратуру. В тот же день ведомство незамедлительно организовало контрольные мероприятия на полигоне, которые продолжаются до сих пор.

Правительство региона информирует, что полигон твердых бытовых отходов в деревне Кауровка занимает земельный участок протяженностью почти 104 тысячи квадратных метров. В соответствии с постановлением властей Касимова от 2014 года полигон принят на баланс и включен в реестр муниципального имущества. Договор аренды заключен на 15 лет.