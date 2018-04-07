Пасха, Воскресение Христово: как правильно встретить и провести самый светлый праздник года

8 апреля на пороге, Пасха! Нет светлее праздника, чем этот. После мучений и страданий Спасителя наступило его Воскресение. С этим праздником поздравляют друг друга знакомые и незнакомые люди, передавая из уст в уста благую весть — Христос Воскресе!

Как все мы знаем, в Страстную пятницу Иисус был распят. Он сам вознес свой крест на Голгофу и принял мученическую смерть — оклеветанный и преданный. В субботу его истерзанное тело находилось в склепе, а утром воскресенья женщины подошли к месту захоронения Иисуса — они хотели умастить тело Спасителя благовониями, как было принято. Подходя к склепу, они обсуждали, смогут ли откатить камень от входа, хватит ли у них на это сил. Но у входа в склеп их встретил ангел. Земля содрогнулась, камень отпал от входа и ангел возвестил женам-мироносицам невероятное, но ставшее явью: он сказал, что Иисус воскрес, велел разнести эту новость по свету, а также сообщил, что Иисус «предваряет вас в Галилее; там Его увидите» — как передает евангелист Матфей. Бросившись сообщать людям известие, женщины встретили самого Христа. Он тоже велел всем идти в Галилею.

Смятение от новости испытали все. Но ученики и последователи Христа радовались известию, а первосвященники впали в неистовство и начали распространять известие о том, что тело Христа было просто выкрадено его апостолами. Но те уже были на пути в Галилею — одиннадцать апостолов, не двенадцать, ибо с ними уже не было Иуды. На горе они и правда увидели Христа, который велел им следующее: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века». И с тех пор Христос и правда не оставлял человечество, и Богородица являлась миру не раз. Так что Пасха — это праздник и Воскресения Христова, и обретения веры в него многих людей.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Это и правда большой праздник. Не к месту будут скорбь и тоска на лице. Конечно, случается и так, что на Пасху нас встречают тяжелые человеческие утраты. Если случится так, что горько, постарайтесь все же не заливать ушедшего слезами, а увидеть в его кончине в этот день знак признания его светлой души.

Кулич также считается целебным, поэтому рекомендуется также оставить его кусочек до следующего года. Оставляют и кусочек артоса — особого пасхального хлеба. Крошки от него дают заболевшим в течение года, приговаривая «Христос Воскресе».

"ВМ" БУДЕТ ВЕСТИ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ ПАСХАЛЬНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ. НАЧАЛО — В 23:30 ПРОПОВЕДЬ МИТРОПОЛИТА КАЛУЖСКОГО И БОРОВСКОГО КЛИМЕНТА

Пасха — это радость Царства Божия

Ангельский мир неумолчно ликует о Воскресении Спасителя. И мы, люди, стремимся прославить Воскресшего Христа в чистоте наших сердец. Подобно женам-мироносицам, в темноте ночи мы идем в Божий храм. Но если они, придя ко Гробу, увидели, что он пуст, и их объял страх, то наши храмы сияют светом спасительного Воскресения Христова, исполняющим радостью сердце каждого человека. И как актуальны в эти дни слова Христа: «Ищите прежде Царства Божия и правды Его!» (Мф. 6, 33)!

Его Царство Славы открыто всем людям, без исключения. Воскресение Христово как дар свыше является достоянием всего человечества. Всем уготована вечность, но от каждого в отдельности зависит, сможет ли он ухватиться за простертую длань Сына Божия, захочет ли вырваться из сени смертной своего эгоизма и нажитых страстей (далее…)

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