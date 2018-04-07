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Уже 4 тысячи курян оформили электронные больничные
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Уже 4 тысячи курян оформили электронные больничные 

Курские известия 38 минут назад
Фото: Курские известия
Специалисты регионального отделения Фонда социального страхования делают акцент не столько на абсолютных показателях, сколько на росте популярности электронного листка нетрудоспособности
По данным пресс-службы фонда, за 6 месяцев 2017 года было оформлено 1200 онлайн-больничных, а уже в январе-марте текущего года ежемесячный прирост составил 1000 штук. 4000-ый листок выдала районная Солнцевская больница, а ранее юбилейный 3000-ый выписан в Курской городской больнице №3, включившейся в работу только в конце 2017 года.
Такой прорыв во многом позволила обеспечить активная работа специалистов Курского отделения ФСС по разъяснению преимуществ электронного больничного на предприятиях, в организациях и в медицинском сообществе. Результатом серии семинаров стало вовлечение в продвижение проекта почти 1500 работодателей, объединяющих треть трудящихся Курской области.
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