Уже 4 тысячи курян оформили электронные больничные

Специалисты регионального отделения Фонда социального страхования делают акцент не столько на абсолютных показателях, сколько на росте популярности электронного листка нетрудоспособности

По данным пресс-службы фонда, за 6 месяцев 2017 года было оформлено 1200 онлайн-больничных, а уже в январе-марте текущего года ежемесячный прирост составил 1000 штук. 4000-ый листок выдала районная Солнцевская больница, а ранее юбилейный 3000-ый выписан в Курской городской больнице №3, включившейся в работу только в конце 2017 года.