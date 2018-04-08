В Салехарде бухгалтер-инвалид больше года работала бесплатно, не зная об увольнении

Салехарде женщина-инвалид полтора года проработала бухгалтером без зарплаты.

Как сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры, в ноябре 2015 года салехардка была принята на работу в одну из фирм, у которой был договор с городским Центром занятости. В рамках заключенного договора директор общества обязался оборудовать инвалиду рабочее место на дому и принять ее на постоянное место работы.

Однако, как оказалось, трудовой договор с инвалидом фирма так и не заключила, не заведя даже трудовую книжку. Более того, спустя два месяца после трудоустройства директор незаконно уволил инвалида. С приказом об увольнении женщину так и не ознакомили, и она продолжала работать в отсутствие заработной платы до марта 2017 года.

Только спустя почти полтора года женщина написала заявление в прокуратуру о нарушении ее прав.

— Прокурор обратился в интересах женщины, являющейся инвалидом 1 группы, в суд о признании приказа об увольнении незаконным, возложении обязанности заключить трудовой договор на неопределенный срок, внести запись о трудоустройстве и увольнении в трудовую книжку, — рассказали в прокуратуре.

Кроме того, фирма выплатит инвалиду задолженность по заработной плате и компенсирует моральный вред.

Ответчик обжаловал решение суда, но апелляция осталась без удовлетворения.