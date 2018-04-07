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«Уколы красоты?»: фанаты заметили изменения во внешности Алсу
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«Уколы красоты?»: фанаты заметили изменения во внешности Алсу 

Eva.ru 42 минуты назад
Фото: Eva.ru
Певица Алсу поделилась в социальных сетях фотографиями, рассказывая про свою новую песню и клип, который она скоро представит. Но поклонники помимо радости, что скоро увидят новое творение любимой артистки, испытали еще и смешанные чувства: некоторые попросту не узнали Алсу.
Алсу показала несколько фотографий, которые сделаны в разных местах и в разное время, но на обеих лицо женщины выглядит слишком «натянутым». У артистки всегда была достаточно приятная улыбка и выделяющиеся скулы, из-за чего ее носогубные складки были заметны. Но новых снимках их практически нет. Либо певица стала злоупотреблять фотошопом в преддверии своего 35-летия, либо прибегла к уколам красоты, считают поклонники.
Фанаты даже не смогли сразу узнать Алсу. «Я подумала, что это Бузова» «На Алику Смехову здесь похожа» «Похожи с Жанной Фриске» «Не могу понять что с лицом: уколы красоты?» «Алсу, пожалуйста, не делайте ничего больше на лице, другая становишься» «Ботоксом колется!» Некоторые сообщили своей любимой артистке, что она на протяжении многих лет оставалась всегда искренней и красивой, и выразили надежду, что и старость она примет такой, как она есть, ведь нужды в подобных средствах еще нет. Любопытно, что именно Алсу долгое время поражала своей словно застывшей красотой. Многие косметические бренды пытались продавать свои товары, говоря, что ими пользуется певица. Действительно, с начала своей карьеры до настоящего времени женщина взрослела очень достойно, и говорила, что лучшее средство для поддержания молодости — хорошее питание и умывание холодной водой или снегом по утрам. Похоже, теперь ей стало этого недостаточно.
Теперь многие ждут новый клип еще больше: ведь во время мимики будет ясно: прибегала ли Алсу к каким-то уколам или пластике. Певице стоит больше времени уделять творчеству. Одного ее внешнего вида становится поклонникам недостаточно.
Алсу и ее супруг Ян Абрамов недавно отпраздновали 12-летие совместной жизни. По этому случаю певица поделилась совместным фото с любимым мужем. Однако поклонникам артистки ее муж показался неприятным.
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