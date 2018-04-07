Как Наполеон и Павел I поделили мир

«Индостан наш!» и «русский солдат, моющий свои сапоги в Индийском океане» — это могло стать реальностью в далёком 1801 году, когда Павел I совместно с Наполеоном предпринял попытку покорения Индии.

Непреступная Азия

Насколько успешно шло освоение Россией востока, настолько же безуспешным оно оказывалось на юге. В этом направлении наше государство постоянно преследовал какой-то рок. Суровые степи и хребты Памира всегда оказывались для него непреодолимой преградой. Но дело, наверное, было не в географических препятствиях, а в отсутствии чётких целей.

К концу XVIII столетия Россия надёжно закрепилась в южных границах Уральского хребта, однако набеги кочевников и несговорчивые ханства мешали продвижению империи на юг. Тем не менее, Россия поглядывала не только на еще непокоренные Бухарский эмират и Хивинское ханство, но и дальше — в сторону неизвестной и загадочной Индии

В это же время Британия, чья американская колония отпала как созревший плод, свои усилия сосредоточила на Индии, занимавшей важнейшее стратегическое положение в азиатском регионе. Пока Россия буксовала на подходе к Средней Азии, Англия , продвигаясь все дальше на север, всерьез рассматривала планы по завоеванию и заселению горных районов Индии, благоприятных для ведения хозяйства. Интересы двух держав вот-вот могли столкнуться.

«Наполеоновские планы»

Свои планы в отношении Индии имела и Франция. Однако ее интересовали не столько территории, сколько ненавистные англичане, укреплявшие там свое владычество. Время, чтобы выбить их из Индии, было самым подходящим. Британия, раздираемая войнами с княжествами Индостана, заметно ослабила свою армию в этом регионе. Наполеону Бонапарту оставалось найти только подходящего союзника.

Первый консул обратил свое внимание на Россию. «С вашим повелителем мы изменим лицо мира!», — льстил Наполеон русскому посланнику. И он не прогадал. Павел I, известный своими грандиозными планами по присоединению к России Мальты или отправлению военной экспедиции в Бразилию охотно пошёл на сближение с Бонапартом. Русского царя поддержка Франции интересовала не меньше. Цель — ослабление Англии — у них была общая.

Впрочем, первым идею о совместном походе на Индию подал Павел I, а Наполеон лишь поддержал эту инициативу. Павел, по мнению историка А. Кацуры, прекрасно осознавал, «что ключи к владению миром спрятаны где-то в центре евразийского пространства». Восточные грезы правителей двух сильных держав имели все шансы воплотиться в жизнь.

Индийский блицкриг

Подготовка к походу велась в тайне, вся информация большей частью передавалась через курьеров устно. На совместный бросок до Индии отводились рекордно короткие сроки — 50 дней. Союзники полагались на поддержку махараджи Пенджаба Типу-Саида, который бы ускорил продвижение экспедиции.

С французской стороны должен был выступить 35-тысячный корпус во главе с прославленным генералом Андрэ Массеной, а с русской — такое же количество казаков под предводительством атамана войска Донского Василия Орлова . В поддержку уже немолодому атаману Павел распорядился назначить офицера Матвея Платова , будущего атамана войска Донского и героя войны 1812 года. В короткий срок к походу были подготовлены: 41 конный полк и две роты конной артиллерии, которые составили 27500 человек и 55000 лошадей.

Ничего не предвещало беды, однако грандиозная затея все же оказалась под угрозой. Виной всему британский офицер Джон Малколм, который в разгар подготовки русско-французской кампании сначала заключил союз с афганцами, а затем и с персидским шахом, который еще недавно присягал на верность Франции. Наполеона такой поворот событий явно не устраивал и он временно «заморозил» проект.

Но амбициозный Павел привык свои начинания доводить до конца и 28 февраля 1801 года отправил Донское войско на покорение Индии. Свой грандиозный и смелый замысел он изложил Орлову в напутственном письме, отмечая, что туда, куда вы назначаетесь, англичане имеют «свои заведения торговли, приобретенные или деньгами, или оружием. Вам надо все это разорить, угнетенных владельцев освободить и землю привести России в ту же зависимость, в какой она у англичан».

Назад домой

Изначально было ясно, что экспедиция в Индию не была спланирована должным образом. Орлову не удалось собрать необходимые сведения о пути через Среднюю Азию, ему пришлось вести войско по картам путешественника Ф. Ефремова, составленных в 1770 — 1780-х. Не получилось у атамана и собрать 35-тысячное войско — в поход выступило от силы 22 тысячи человек.

Зимнее путешествие на лошадях через калмыцкие степи было суровым испытанием даже для закаленных казаков. Их передвижению мешали и промокшие от подтаявшего снега бурки, и реки, только начавшие освобождаться ото льда, и песчаные бури. Стало не хватать хлеба и фуража. Но войска готовы были идти и дальше.

Все изменило убийство Павла I в ночь с 11 на 12 марта 1801 года. «Где казаки?», — таким был один из первых вопросов новоиспеченного императора Александра I к графу Ливену, участвовавшему в разработке маршрута. Отправленный фельдегерь с собственноручно написанным Александром распоряжением о прекращении похода настиг экспедицию Орлова лишь 23 марта в селе Мачетном Саратовской губернии. Казакам было велено возвращаться к своим домам.

Любопытно, что повторилась история пятилетней давности, когда после смерти Екатерины II была возвращена, отправленная в Прикаспийские земли Дагестанская экспедиция Зубова-Цицианова.

Английский след

Еще 24 октября 1800 года было совершено неудачное покушение на Наполеона, к которому были причастны англичане. Скорее всего, так на планы Бонапарта отреагировали английские чиновники, боящиеся потерять свои миллионы, которые им приносила Ост-Индская компания. Но с отказом от участия в походе Наполеона деятельность английских агентов была перенаправлена на российского императора. Многие исследователи, в частности историк Кирилл Серебренитский, усматривают в гибели Павла именно английские причины.

Это косвенно подтверждают и факты. Например, один из разработчиков индийского похода и главный заговорщик граф Пален был замечен в связях с англичанами. Кроме этого с Британских островов щедро снабжали деньгами петербургскую любовницу английского посла Чарльза Уитворда, чтобы та, по мнению исследователей, подготовила почву для заговора против Павла I. Интересно также, что переписка Павла с Наполеоном 1800-1801 годов была выкуплена в 1816 году частным лицом из Великобритании и впоследствии сожжена.

Новые перспективы

После смерти Павла Александр I, к удивлению многих, продолжил налаживать отношения с Наполеоном, однако пытался их выстраивать с более выгодных для России позиций. Молодому царю претила высокомерность и ненасытность французского правителя.

В 1807 году во время встречи в Тильзите Наполеон пытался склонить Александра к подписанию соглашения о разделе Османской империи и новом походе на Индию. Позднее 2 февраля 1808 года в письме к нему Бонапарт так излагал свои планы: «Если бы войско из 50 тысяч человек русских, французов, пожалуй, даже немного австрийцев направилось через Константинополь в Азию и появилось бы на Евфрате, то оно заставило бы трепетать Англию и повергло бы ее к ногам материк».

Доподлинно неизвестно, как отнесся к этой идее российский император, но он предпочитал, чтобы любая инициатива исходила не от Франции, а от России. В последующие годы уже без Франции Россия начинает активно осваивать Среднюю Азию и налаживать торговые отношения с Индией, исключив в этом деле всякие авантюры.