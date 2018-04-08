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СМИ и поклонники заподозрили, что Елизавета Боярская ждет ребенка
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СМИ и поклонники заподозрили, что Елизавета Боярская ждет ребенка 

Letidor.ru 43 минуты назад
Фото: Eva.ru
Дочь известного актера Михаила Боярского, 32-летняя актриса Елизавета Боярская, судя по всему, уже в ближайшем будущем станет мамой во второй раз. По крайней мере, в этом абсолютно уверены ее поклонники, рассмотревшие на недавних снимках округлившийся животик.
Актриса показала в личном блоге несколько снимков, сделанных во время недавней поездки в Барселону. Реакция поклонников последовала незамедлительно: «Извините за вопрос, вы беременны?», «Лиза, вы в положении? Если так, мы рады за вас». Эти вопросы звезда предпочла оставить без ответа.
Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo) 7 Апр 2018 в 1:52 PDT  Напомним, Лиза Боярская — дочь Михаила Боярского и его жены, актрисы Ларисы Луппиан. Также у супругов есть 38-летний сын Сергей.
В 2010 году Елизавета вышла замуж за своего коллегу, актера Максима Матвеева. В 2012 году у пары родился сын Андрей. Отметим, звездные родители стараются лишний раз не показывать фотографий ребенка публике, а также весьма редко выводят мальчика в свет. На днях малышу исполнилось 6 лет. Как сообщили отечественные СМИ, Андрей получил в подарок абонемент в бассейн.
Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo) 8 Апр 2018 в 7:22 PDT  Фото: Instagram, Starface.ru  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
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