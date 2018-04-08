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Просторное платье и округлившийся живот: Елизавету Боярскую поздравляют с беременностью
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Просторное платье и округлившийся живот: Елизавету Боярскую поздравляют с беременностью 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Елизавета Боярская проводит выходные в Барселоне и делится солнечными снимками в своем Instagram. Актриса опубликовала несколько снимков, на которых позирует в коротком платье свободного кроя, скрывающем живот.
— написала она.
Фолловеры, разглядывая снимки, предположили, что Елизавета Боярская берменнам: «Лиза, вы в положении? Если так, мы рады за вас», «Извините за вопрос, вы беремены?», «Судя по нарядам, у Лизы скоро будет малыш. Поздравляем», Кроме того, в Сети появились фотоографии с одного из недаывних спектаклей актрисы, где многие также заметили ее округлившийся живот.
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Фото:Instagram
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