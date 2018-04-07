Елизавету Боярскую поздравляют с беременностью

Елизавета Боярская похвасталась снимками из Барселоны. Яркие фото артистка опубликовала в Instagram.

"Живут же люди, хочется сказать… Погода, солнце, море, горы, вкусная еда, Гауди, Пикассо… И никто, никуда не торопится, все улыбаются и радуются друг другу!" — подписала снимки Боярская (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).

Поездка Елизаветы в Испанию носит рабочий характер, недавно она стала амбассадором известного ювелирного бренда. Это не помешало артистке насладиться солнцем, морем и вкусной едой.

Поклонники обратили внимание, что актриса фотографируется только в просторных нарядах, а живот прикрывает рюкзаком. Часть общественности связала это в очень вкусной барселонской кухней, но подавляющее большинство принялось поздравлять Елизавету с беременностью.

"Лиза, вы в положении?Если так, мы рады за вас", «Извините за вопрос, вы беремены?» «Судя по нарядам, у Лизы скоро будет малыш. Поздравляем», — написали фоловеры под снимками актрисы.