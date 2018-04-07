Авары: как пропало наводившие на Европу ужас племя

Авары своей агрессивной политикой доставили немало хлопот могущественным соседям. Более двух столетий они терроризировали Византию, Болгарское царство и империю франков, пока не «растворились» в процессе формирования раннефеодальной Европы.

Пришельцы

Хроники точно зафиксировали последний день пребывания лангобардов на землях римской провинции Паннонии (территории современной Венгрии , а также ряда соседних государств) — 1 апреля 568 года. Днем позже они двинулись в Северную Италию, где создали Лангобардское королевство (нынешняя Ломбардия).

Их место по обоим берегам Дуная заняли пришедшие с востока авары, которые к тому времени уже расселились по всему Карпатскому бассейну. Пришельцы сумели создать здесь сильное государство, подчинившее своему влиянию обитавшие на этих землях племена, в том числе славян и гепидов.

Аварский каганат занимал выгодное торговое положение. По некоторым данным, через Карпаты проходили важные торговые пути, связывавшие Восток с Западом. Согласно традициям кочевых народов авары взимали с торговых караванов пошлину, в результате чего богатства и престиж государства только росли.

Сейчас никто не возьмется точно сказать, откуда авары пришли в Европу. Однако основные версии происхождения авар сходны в направлении их миграции — с востока на запад.

По одной из гипотез авары — это часть разбитых тюркютами жужаней, которые после поражения в 555 году вынуждены были бежать через всю Среднюю Азию. Другая версия гласит, что авары — это помесь угорского племени увар и ираноязычного этноса хионитов, которые изначально обитали в районе Аральского моря.

Венгерский историк Андраш Рона-Таш предполагает, что авары, по крайней мере, в поздний период своего существования, приобрели значительную примесь тюркского элемента. Так или иначе, все теории допускают, что по мере продвижения авар в Европу они подвергались влиянию разнородных этнических составляющих.

Загадочный этнос

Как ни странно, но об аварах, живших на территории современной Венгрии, нет никаких упоминаний в венгерских летописях. Определить древнюю территорию расселения этого племени и представить себе его повседневную жизнь нам помогают византийские и латинские хроники, а также данные археологии.

Согласно византийским летописям авары смогли установить дружеские отношения с протоболгарами, которые переселились на придунайские земли с территорий Хазарского каганата в конце 70-х годов VII века. Археологический материал позволяет утверждать, что протоболгары оказали заметное влияние на аварскую культуру, более того, они, предположительно, поучаствовали в формировании аварского этноса.

Раскопки аварских захоронений подвели археологов к выводу, что традиции устраивать большие могильники, хоронить лошадей отдельно от человека указывают на монгольские корни авар.

Действительно, реконструкция черепов из большинства могильников аварской эпохи позволяет отнести их к монголоидам. Но в некоторых могильниках этот тип встречается редко. Черепа из еще одной категории аварских захоронений свидетельствуют о том, что они принадлежали европеоидам средиземноморского, восточно-балтийского и североевропейского типов.

Результаты археологических исследований могут говорить не только об активном смешении авар с другими племенами, но и об их этнической неоднородности. Именно поэтому ученые до сих пор не могут реконструировать достоверный антропологический облик этого народа.

Согласно изученным останкам средняя продолжительность жизни авар была невелика: у мужчин — 38 лет, у женщин — 36 лет. Дети часто умирали в возрасте до двух лет. Впрочем, это не сильно отличается от демографической ситуации в Европе того времени.

Война

Военное искусство авар, с которым столкнулись многие народы Европы, имеет много общего с тактикой, используемой кочевниками: изматывание противника многочисленными маневрами, избегание ближнего боя, массированный обстрел вражеских позиций из дальнобойных луков.

Особенно разящими были контратаки тяжеловооружённой латной конницы авар, которая вступала в битву в самый неожиданный момент, рассекая и деморализуя ряды противника. Византийцы считали аварские методы ведения войны крайне эффективными и приняли на вооружение целый ряд тактических новшеств.

В Константинополе авар желали видеть в качестве союзников, не случайно в 558 году между византийцами и аварами был заключен договор, согласно которому последние должны были воевать на стороне империи. Однако очень скоро авары уже вместе с кутригурами стали нападать на союзников Византии — прикарпатских и придунайских антов.

На какое-то время аварам удается заставить Константинополь платить дань. По некоторым подсчетам, в качестве дани аварам выплачивалась 1/75 часть золотого запаса Византии (годовое поступление золота в казну империи составляло в то время в среднем 37 тыс. килограмм золота). В 565 год, у обогнув с севера Карпаты, снова в союзе с кутригурами авары проникли в Тюрингию и Галлию, где учинили полное разорение. В качестве трофея завоевателям удалось захватить франкского короля Сигизберта I.

Экспансивные намерения авар крепли из года в год. В 567 году вместе с лангобардами они громят гепидов, в 570 году, провалив переговоры, объявляют войну Византии, в 595 году в союзе со словенами начинают борьбу с баварскими племенами, еще через два года захватывают Далмацию. Только в 626 году авары сбавляют свой воинственный пыл, когда терпят поражение от византийцев при попытке захвата Константинополя.

Падение

Неудачный поход на Константинополь серьезно сказывается на состоянии самого каганата. Внутри государства происходит раскол на аварскую и кутригурскую группировки, каждая из которых поддерживает своего претендента на престол.

В 640 году авары вытесняются хорватами из Далмации и в дальнейшем продолжают терять свои земли. Очень скоро обширные аварские владения сжимаются до территории современной Венгрии. Почти на полтора столетия авары пропадают из летописных сводок и появляются на страницах хроник только в 788 году, когда заключают союз с баварским герцогом Тассилоном III против франков. Затея эта не удалась, и франкский король Карл Великий начинает разрабатывать план по окончательному уничтожению опасного противника.

В 791 году франки двумя большими армиями выступают в сторону Аварского каганата, постепенно захватывая укрепления вдоль Дуная. На некоторое время продвижение армий приостановило восстание саксов, устроенное внутри империи франков. Однако смута охватила и сам Аварский каганат, что приблизило его скорое падение. В 804-805 годах болгарский хан Крум завладевает восточными землями авар, что фактически делит каганат на две части — болгарскую и франкскую. В одной из византийских хроник IX века сохранились любопытные сведения причин разложения каганата.

Один из старых аварских воинов, попавших в болгарский плен, на вопрос хана Курума, почему были разорены их господа и их народ, отвечал: «Вначале из-за ссоры, лишившей кагана верных и правдивых советников, власть попала в руки людей нечестивых. Затем были развращены судьи, которые должны были отстаивать перед народом правду, но вместо этого побратались с лицемерами и ворами; обилие вина породило пьянство, и авары, ослабев физически, потеряли и рассудок. Наконец, пошло увлечение торговлей: авары стали торгашами, один обманывал другого, брат продавал брата. Это, господин наш, и стало источником нашего постыдного несчастья».

В 882 году авары в последний раз упоминаются в хрониках как зависимое от франков племя. А дальше следы народа, в свое время наводившего страх на могущественные государства Европы, теряются окончательно.