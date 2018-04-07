Жемчуга, бриллианты: как создавалась корона «Мисс Россия

Ювелирный дом Mercury выступил автором роскошной короны для победительницы российского конкурса красоты «Мисс Россия » — 2018.

14 апреля в концертном зале «Барвиха Luxury Village» состоится финал национального конкурса «Мисс Россия» — 2018. А какой конкурс красоты без короны? Честь создать это роскошное украшение и символ победы выбпала ювелирной компании Mercury, для которой подобное сотрудничество стало первым опытом.

Ювелиры решили бережно сохранить наследие «Мисс Россия» и ключевым мотивом короны сделали купола, которые расположились по всей окружности изделия.

Главным же источником вдохновения для дизайнеров стала диадема императрицы Александры Федоровны, жены Николая II . Именно поэтому в центре короны, выполненной из белого золота, расположилась крупная жемчужина. Этот камень также украшает верхушки «куполов» и все основание. В общей сложности было использовано 203 жемчужины южных морей и Акойя.

Патриотичности короне добавляют сапфиры, бриллианты и рубины, воссоздающие триколор. Драгоценные камни рассыпаны по короне подобно ярким взрывам фейерверков.

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