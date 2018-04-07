Neuralink Илона Маска строит лабораторию для испытаний на животных

Нейротехнологический стартап Neuralink, созданный Илоном Маском (читайте подробнее об этой истории здесь), подал запрос на разрешение строительства биологической испытательной лаборатории на объекте в Сан-Франциско . Документацию, составленную еще в 2017 году, удалось на днях достать ресурсу Gizmodo, который получил доступ к публичным записям Neuralink. Выдержка из письма, которое подал представитель Neuralink Джаред Бирчелл в феврале 2017 в отдел планирования города, кое-что рассказывает о планах компании.

«Холдинг намерен использовать второй этаж в качестве междисциплинарной мастерской для электрических, химических, механических и инженерных работ и компьютерных разработок, к ней будет присовокуплен небольшой механический цех для модификации небольших биомеханических устройств, 3D-печати и CNC-фрезерования. Механический цех является вспомогательным отделом мастерской.

Холдинг намерен использовать третий этаж для биологической исследовательской лаборатории для испытания и разработки нейробиологических интерфейсов. В качестве вспомогательных помещений потребуется чистая комната для интеграции устройств, небольшая операционная комната для испытаний в естественных условиях и небольшая комната для содержания грызунов. […] Чистая комната, операционная и жилье для грызунов включены в лабораторное использование».

В конечном счете, поданные заявки Neuralink на биологические исследования указывают, что компания делает прогресс в своих проектах. Алик Видж, инженер-психиатр Массачусетской больницы общего профиля, говорит, что испытания являются ценной и неотъемлемой частью процесса исследовательской разработки, особенно для компаний с такими амбициозными целями, как Neuralink.

«Если задуматься о теле, мы сделаны в основном из соленой воды. Можно увидеть, что она делает с автомобилем, за год-два. Теперь представьте, что она сделает с высокоточным медицинским устройством, особенно с электрическими сигналами. Смысл испытаний на животных в том, чтобы показать, что риск того, что это произойдет, невероятно низкий», говорит Видж.

Специфика проектов Neuralink по-прежнему остается загадкой. Известно, однако, что стартап занимается разработкой «нейронного кружева», которое позволит укрепить связь между мозгом человека и компьютерами.