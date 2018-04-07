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Neuralink Илона Маска строит лабораторию для испытаний на животных
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Neuralink Илона Маска строит лабораторию для испытаний на животных 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
Нейротехнологический стартап Neuralink, созданный Илоном Маском (читайте подробнее об этой истории здесь), подал запрос на разрешение строительства биологической испытательной лаборатории на объекте в Сан-Франциско. Документацию, составленную еще в 2017 году, удалось на днях достать ресурсу Gizmodo, который получил доступ к публичным записям Neuralink. Выдержка из письма, которое подал представитель Neuralink Джаред Бирчелл в феврале 2017 в отдел планирования города, кое-что рассказывает о планах компании.
«Холдинг намерен использовать второй этаж в качестве междисциплинарной мастерской для электрических, химических, механических и инженерных работ и компьютерных разработок, к ней будет присовокуплен небольшой механический цех для модификации небольших биомеханических устройств, 3D-печати и CNC-фрезерования. Механический цех является вспомогательным отделом мастерской.
Холдинг намерен использовать третий этаж для биологической исследовательской лаборатории для испытания и разработки нейробиологических интерфейсов. В качестве вспомогательных помещений потребуется чистая комната для интеграции устройств, небольшая операционная комната для испытаний в естественных условиях и небольшая комната для содержания грызунов. […] Чистая комната, операционная и жилье для грызунов включены в лабораторное использование».
В конечном счете, поданные заявки Neuralink на биологические исследования указывают, что компания делает прогресс в своих проектах. Алик Видж, инженер-психиатр Массачусетской больницы общего профиля, говорит, что испытания являются ценной и неотъемлемой частью процесса исследовательской разработки, особенно для компаний с такими амбициозными целями, как Neuralink.
«Если задуматься о теле, мы сделаны в основном из соленой воды. Можно увидеть, что она делает с автомобилем, за год-два. Теперь представьте, что она сделает с высокоточным медицинским устройством, особенно с электрическими сигналами. Смысл испытаний на животных в том, чтобы показать, что риск того, что это произойдет, невероятно низкий», говорит Видж.
Специфика проектов Neuralink по-прежнему остается загадкой. Известно, однако, что стартап занимается разработкой «нейронного кружева», которое позволит укрепить связь между мозгом человека и компьютерами.
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