Ольга Сидорова: «особенные» дети — это часть нашей жизни

Второго апреля, в день распространения информации об аутизме, жители Сургута запускали в небо синие шары.

Я имею представление о данном заболевании, знаю и общаюсь с несколькими семьями в которых растут дети с данным диагнозом. Однако именно в этот день я серьёзно задумалась над самим понятием «аутизм», — о его причинах, формах, проявлениях, — проецируя данное состояние на каждого здорового человека.

Аутизм — полное отстранение от существующей реальности, уход в другое, комфортное эфемерное измерение, фокусирование внимания на частном и уход от целого, нежелание выстраивать коммуникативные связи или вообще полностью избегание общения.

На мой взгляд в настоящее время каждый человек временно пребывает в этом состоянии или стремится к нему. Когда мы устаём, уровень напряжения зашкаливает, поток людей и информации превращается в серую однородную и не интересную лавину, когда гора проблем растёт, мечты не реализуются (а порой безжалостно разбиваются), многие убегают от реальности, используя разные методы.

Можно встретить огромное количество вариантов ухода от реальности и живого общения. Алкогольный, творческий, кулинарный, растениеводческий и другие изощрённые виды аутизма. Многие с головой, без перерывов и выходных уходят в работу. Скольких из нас вычеркнул из реальности интернет с гаджетами, даже сложно представить масштаб бедствия!

Разбирать каждый случай очень интересно, но это всё-таки оплачиваемый удел психологов. Однако нужно отметить, что каждый вариант уникален и уходит корнями в наше сознание и даже детсво.

Теперь давайте попробуем рассмотреть и спроецировать на себя проявления данного диагноза. Нежелание общаться с новыми людьми, избегание душевных разговоров, нежелание и неумение проявлять эмоции, отсутствие зрительного контакта (когда Вы в последний раз смотрели в глаза?) и в целом желание спрятаться в своём тихом мире от проблем, событий, людей и информации…

Уверенна, каждый может узнать себя и людей из своего окружения.

Есть мнение, что аутисты не способны любить в широком понимании этого слова (чувства и эмоции воспетые поэтами). Но у них есть привязанность к определенному человеку, часто очень крепкая, порой болезненная.

К сожалению такие отношения можно наблюдать в большинстве семей и просто в межличностнлм общении.

Сложно сформулировать все мысли и доводы, еще сложнее привести их к логическому завершению. Уверена лишь в одном: что все «особенные» дети — это часть нашей жизни. Они пришли в этот мир для того, чтобы научить нас добру, пониманию, принятию; помочь нам осознать имеющиеся проблемы, а так же указать нам на то о чем мы должны задуматься.

Они имеют право жить и развиваться на своих условиях, у них есть мечты и надежды.

Мы должны уважать их права, и по возможности идти рядом, не нарушая их мир.