Кто «крышует» проституток Карелии?

Отношение к «древнейшей профессии» во всем мире менялось по мере развития общества, даже сейчас, в одних странах ее делают легальным бизнесом и даже предоставляют право на получение пенсий, медицинскую страховку и отпускных, а в других странах она находится под запретом закона и преследуется государством.

Как же обстоят дела у нас? Проституция и ее организация признаются правонарушением, за которым должна следовать юридическая ответственность. Правда, преступным считается лишь организация проституции или принуждение к ней, а само добровольное занятие этим «нелегким» делом карается лишь административным штрафом в размере от 1500 до 2000 рублей. Согласитесь, что такой штраф для любовной жрицы совсем не помеха свободно продавать свое тело? Но и это еще полбеды, ведь одно дело написать закон, а другое дело его исполнять. Кто и как следит за проститутками и организаторами подобного бизнеса и следит ли вообще?

Ни для кого не секрет, что купить любовь на одну ночь в любом городе России — не проблема. Буквально 10 лет назад сотни объявлений о продаже интимных услуг можно было найти в любой местной газете, ну а сегодня провести не самый безопасный досуг поможет великий Интернет. Изначально найти девушку по вызову можно было через сайты знакомств, но с появлением специализированных тематических сайтов все элитные путаны ушли туда. На сегодняшний день в Карелии и, особенно в Петрозаводске , количество сайтов, которые предлагают платный интим зашкаливает, это самостоятельные сайты и страницы в социальных сетях, никто не скрывает и не прикрывает эту деятельность под маской массажных или модельных агентств, все абсолютно свободно, прозрачно и незавуалированно.

Любой человек в любое время дня и ночи может позвонить по указанному номеру, выбрать понравившийся товар и вид услуг. Ценники, кстати, говоря, очень демократичные от 1500 до 3000 тысяч рублей за час работы. То есть один клиент полностью покроет возможный административный штраф, применение которого маловероятно. Ассортимент девочек по вызову весьма разнообразен, это могут быть как индивидуалки, которые работают сами на себя, так и профессионалки, «трудоустроенные» частными агентствами. На сайтах предлагают интерактивный тип запроса, через который можно сразу определиться с параметрами поиска: район, услуги, национальность, цвет волос, возраст, рост, вес, размер груди и, соответственно, цена. Эти сайты со свободным доступом, у них нет возрастного ограничения, и, естественно, Роскомнадзор если и блокирует их, то неактивно, это ведь не какой-нибудь сайт с пиратской музыкой и фильмами или новостной портал, который размещает «успехи» какого-нибудь Навального.

Конечно, с одной стороны, что здесь такого, есть товар, есть купец, зачем бороться со свободной любовью за деньги, но негативные стороны данного промысла очевидны. Во-первых, подобный бизнес всегда криминализирован, то есть содержат подобные агентства преступные организованные группы, которые не только предоставляют интимные услуги, но и занимаются наводками на ограбления, шантажом и мошенничеством. Во-вторых, проституция способствует распространению ВИЧ –инфекций, кроме того благодаря секс-туризму на приграничных с Финляндией территориях Карелии ВИЧ — тревогу бьют и финские врачи. Сортавала славится большим количеством проституток, которые готовы обслужить любого непривередливого финского туриста. Кстати, по данным финской телерадиокомпании Yle, возраст многих заразившихся превышает 70 лет! В-третьих, в данном бизнесе

задействованы не только взрослые девочки по вызову, но и несовершеннолетние, но данные о рынке детской проституции незначительны.

Ну и еще более интересный факт, наши правоохранительные органы и чиновники не просто игнорируют проституцию, но и сами активно пользуются этими услугами, как говорится, тоже люди ведь. В интервью с одним из организаторов подобного сайта, было сказано, что известные карельские бизнесмены и политики часто обращаются за платной любовью, а около 15% запросов приходится на секс-услуги представителей того же пола.

Попасть в такое агентство несложно, как и выйти из него. По словам одной из Петрозаводских путан, которая в этом бизнесе уже три года по совету своей подруги, за один час она получает около 3000 рублей, из которых половину она отдает организаторам агентства. В среднем за день она обслуживает около трех клиентов, никаких проблем с правоохранительными органами никогда не имела, так как они сами являются постоянными клиентами. Кроме того, отношение к проституткам очень даже уважительное, если заказчик оказался совсем неприглядным для дамы, то она может отказаться от выполнения услуги. Вот такая вот простая жизнь за «легкие» деньги, времена меняются, но проституция видимо будет процветать всегда.