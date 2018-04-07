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«Тоттенхэм» переиграл «Сток Сити» и другие результаты 33-го тура АПЛ
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«Тоттенхэм» переиграл «Сток Сити» и другие результаты 33-го тура АПЛ 

Soccer News 1 час назад
Представляем результаты 33-го тура АПЛ.
"Сток Сити" — «Тоттенхэм» 1:2  Голы: Эриксен, 52 — 0:1, Диуф, 57 — 1:1, Кейн, 63 — 1:2  "Сток Сити": Батленд, Мартинс Инди, Шоукросс, Питерс, Бауэр, Шакири, Аллен, Собхи (Кэмпбелл, 69), Ндиайе, Джонсон (Крауч, 78), Диуф.
"Тоттенхэм": Льорис, Санчес, Роуз, Орье, Вертонген, Эриксен, Дембеле, Ваньяма (Дайер, 82), Алли, Сон Хын Мин (Ламела, 67), Кейн.
Предупреждения: Питерс (32), Джонсон (71), Орье (79).
"Уотфорд" — «Бернли» 1:2  Голы: Перейра, 61 — 1:0, Воукс, 70 — 1:1, Корк, 73 — 1:2  "Уотфорд": Карнезис, Мариаппа, Предль, Холебас, Фемения, Хьюз (Ришарлисон, 85), Капу, Перейра, Дукуре (Каррильо, 85), Янмат (Окака Чука, 76), Дини.
"Бернли": Поуп, Тарковски, Уорд, Лоутон, Лонг, Леннон (Хендрик, 81), Вествуд, Корк, Нкуду (Воукс, 70), Барнс, Вуд.
Предупреждения: Нкуду (33), Дукуре (56).
"Лестер" — «Ньюкасл» 1:2  Голы: Шелви, 18 — 0:1, Перес, 75 — 0:2, Варди, 84 — 1:2  "Лестер": Шмейхель, Морган, Чилуэлл, Симпсон (Окадзаки, 57), Магуайр, Марез, Адриен Силва, Иборра (Чоудури, 42), Олбрайтон, Диабате (Грэй, 76), Варди.
"Ньюкасл": Дубравка, Лежен, Ласселс, Дамметт, Кенеди (Атсу, 64), Ритчи, Диаме (Хэйден, 81), Шелви, Йедлин, Перес, Гэйл (Хоселу, 70).
Предупреждения: Магуайр (21), Ласселс (21), Гэйл (52), Ритчи (55).
"Брайтон" — «Хаддерсфилд» 1:1  Голы: Лессль (аг), 29 — 1:0, Мунье, 33 — 1:1  "Брайтон": Райан, Даффи, Бонг, Скелотто, Данк, Гросс (Кайяль, 76), Проппер, Стивенс, Марч, Искьердо, Мюррей (Ульоа, 67).
"Хаддерсфилд": Лессль, Йоргенсен, Конголо, Хадерджонай, Шиндлер, Муй, Хогг (Биллинг, 80), Притчард, Инс, ван Ла Парра, Мунье.
Предупреждение: Даффи (58).
Удаление: Проппер (74).
"Борнмут" — «Кристал Пэлас» 2:2  Голы: Миливоевич, 47 — 0:1, Муссе, 65 — 1:1, Заа, 75 — 1:2, Кинг, 89 — 2:2  "Борнмут": Бегович, Дэниэлс, Фрэнсис, Кук, Аке, Пью (Муссе, 62), Кук (Серман, 80), Гослинг, Фрэйзер, Дефо, Уилсон (Кинг, 62).
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Уан-Биссака, Таунсенд, Кабай, Лофтус-Чик, Миливоевич, Заа, Макартур.
Предупреждения: Гослинг (76), Фрэнсис (82).
"Вест Бромвич" — «Суонси» 1:1  Голы: Родригес, 54 — 1:0, Абрахам, 75 — 1:1  "Вест Бромвич": Фостер, Доусон, Гиббс, Ньом, Хегази, Филлипс, Ливермор, Брант, Макклейн, Родригес (Крыховяк, 83), Рондон.
"Суонси": Фабианьски, Фернандес, Моусон, Ольссон, ван дер Хорн (Бартли, 46), Клукас, Кинг (Дайер, 61), Айю (Ки Сон Ен, 85), Кэрролл, Нотон, Абрахам.
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