Вдохновила набережная в Москве: на берегу Миасса построят велодорожки, превращающиеся в каток

Евгений Тефтелев. На берегу реки Миасс построят велосипедные дорожки, превращающиеся зимой в каток. Там же высадят несколько сотен крупных деревьев, а саму набережную замостят гранитом. 7 апреля строители рассказали о планах и о том, как продвигаются работы. Площадки, где появятся объекты к саммитам ШОС БРИКС , проинспектировали губернатор Борис Дубровский и глава Челябинска

Развлекательная набережная

Набережную со стороны улицы Труда обустроят от Кирова до конгресс-холла. Пока проект оценивают в 1–1,2 миллиарда рублей. Ожидается, что деньги вложит инвестор.

— При разработке концепции мы использовали практики ведущих архитектурных бюро. В первую очередь мы вдохновлялись Крымской набережной в Москве , а также смотрели зарубежный опыт по таким же полупромышленным зонам, — рассказал руководитель группы проектных активов «РВМ Капитал» Алексей Павлюк. — Наш проект предусматривает велосипедные дорожки, которые можно переоборудовать зимой в каток. Будут мобильные точки питания, но не киоски, которые никому уже не нравятся, а в формате различных вагончиков с дизайнерскими решениями. Набережная станет развлекательной пешеходной зоной с точками Wi-Fi и другими современными вещами.

Борис Дубровский, Алексей Павлюк и Виталий Передерий обсудили благоустройство набережной

В сквере искусств создадут площадку для детей. По ней сейчас ведут переговоры с одним из крупнейших российских операторов детских развлекательных клубов.

Дом Колбина на улице Труда реконструируют и разместят в нём музей.

На стройплощадку губернатор вышел в резиновых сапогах

По словам Павлюка, документы готовы на 70 процентов.

— Сейчас идут подготовительные работы: снос незаконных строений на территории будущего сквера искусств, вывоз мусора, — уточнил он. — Разрешение на строительство мы рассчитываем получить до середины нынешнего лета, а ввести объект в эксплуатацию — в середине весны 2020 года.

Дорожная развязка

Новую дорогу, соединяющую улицы Братьев Кашириных с Российской, обещают открыть уже к зиме 2018-го. Она будет длиной чуть больше километра с односторонним движением в две полосы. Ожидается, что развязка разгрузит улицы Труда, Кирова и проспект Победы. Её стоимость — около 1 миллиарда рублей.

По словам Алексея Струговца, развязку уже активно строят

— Активные работы начались в феврале. Сейчас делаем опоры, — рассказал директор по строительству и эксплуатации городских автомобильных дорог АО «Южуралмост» Алексей Струговец.

Рабочие возводят опоры для будущего строения

— Я вижу в интернете выступление урбанистов на счёт этой развязки, якобы она тут не нужна. И мне есть, что им сказать, — вмешался в беседу журналистов с представителем «Южуралмоста» замглавы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников. — Видимо, они не до конца проработали эту тему. Такие развязки — это естественное решение по транспорту во всём мире, тем более в таких мегаполисах. Многоуровневые развязки — это самая безопасная вещь. Конкретно эта развязка увеличит пропускную способность на треть.

Развязка должна будет увеличит пропускную способность на треть

Владимир Алейников обратил внимание и на другой момент. Новая дорога возьмёт на себя часть транспорта, когда закроют на ремонт Ленинградский мост.

— В ноябре-декабре мы начнём подготовительные работы к реконструкции Ленинградского моста, не требующие его закрытия. А весь следующий год будет идти ремонт, — уточнил он.

Гостиница из долгостроя

Проект гостиничного комплекса, который появится на Свободы, 4, губернатору и мэру представил директор компании «Гринфлайт» Олег Лакницкий . Он готов достроить здание, но пока не может получить на это разрешение.

Долгострой на Свободы, 4 станет гостиничным комплексом

— Конгресс-холл, который с нами на одной площадке, находится на экспертизе, и я из-за этого разрешение на строительство получить не могу. Это формальные вещи, которые нас сдерживают, — объяснил Олег Лакницкий.

— Почему ты не можешь малым участком пройти экспертизу и потом его развивать? Ты не веришь или что? Так и скажи: не верю, что вы отдадите потом, — повысил голос губернатор Борис Дубровский.

— Надо верить тому, кому можно верить, — уклончиво ответил Лакницкий.

— Я попрошу поверить и начать строительство. Мы потом разделим, я гарантирую, на камеру говорю, — закончил этот разговор Дубровский. — Что смеяться-то?

Рядом с гостиницей стоит насосная водопровода железной дороги. Объект относится к культурному наследию регионального значения. В этом году железная дорога планировала продать здание. По оценкам независимых экспертов, его стоимость вместе с землёй — 15,5 миллиона рублей.

Здание насосной — культурное наследие

— Земельный участок отойдёт под благоустройство. Само здание побелим, покрасим, двери вставим. Это недорого, нормальный вариант. Отдайте его за рубль на 49 лет для содержания и благоустройства территории, — предложил Олег Лакницкий.

Его дальнейшую судьбу обсудят на следующей встрече

Глава региона предложил обсудить этот вопрос на другой встрече.

Конгресс-холл как «алмаз»

Директор хозяйственного партнёрства «Конгресс-холл» Виталий Передерий называет свой объект алмазом. Он напомнил, что у здания 170 метров высотой будет 34 этажа, а площадь — 110 тысяч квадратных метров.

На площадке, где будет конгресс-холл, пока идёт подготовительная работа

— Вы помните, какая территория тут была. Были кучи мусора и земли. Всё это вывезли. Идёт подготовительная работа, выносятся коллекторы дождевой и бытовой канализации. Всё по графику, — заверил Передерий. — Этот этап продлится до июня. К 1 августа мы планируем получить разрешение на строительство. Возведение будет вестись и зимой, в три смены с прогревом бетона и всеми сопутствующими сложностями.

Его построят к ноябрю 2019-го года

Пока все работы оплачивает хозяйственное партнёрство. Турецкий строительный холдинг Saridaglar, желавший стать инвестором и генподрядчиком строительства конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС 2020 года, прислал письмо властям Челябинской области об отказе.

— Сдать объект должны в IV квартале 2019 года, чтобы было время подготовить площадку и территорию вокруг неё к приёму саммитов. Такой алмаз как конгресс-холл не может быть без оправы, — заявил директор партнёрства. — Благоустройство должно быть солидным. Это будет бетонная набережная с гранитной отделкой, с очень красивым парапетом, бордюрами. Рядом высадим 500–700 деревьев, разобьём газоны. Может быть, будет фонтан.

Делегация дошла и до цирка

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«Таганай-2020»

Так называется второй конгресс-холл, который строят на улице Труда у стадиона «Центральный». Он будет пятиэтажным, стоит три миллиарда.

— Такой объект должен строиться четыре года, мы возведём за два, — подчеркнул директор ООО «Триумф» Алексей Наговицын. — На площадке в три смены работают 300 человек. Сейчас выполняем строительно-монтажные работы на первом этаже, где будет паркинг.

Второй конгресс-холл построят на улице Труда

По словам Наговицына, все проектные решения согласованы с управлением протокола президента, с федеральной службой охраны главы государства и «Росконгресса». Срок окончания строительства — конец 2019 года.

Сейчас там работают над первым этажом

— Всё строительство мы пока полностью ведём на собственные средства. Объект получается хороший, у него площадь 47 тысяч квадратных метров. Первый этаж — это паркинг, который будет работать и для конгресс-холла, и для «Центрального» стадиона. Пытаемся сделать его красивым, — рассказал застройщик. — Пока здание проектируется как областной выставочный центр с большим концертным залом на 1600 посадочных мест. Можно будет проводить выставки, картинные галереи размещать и использовать под коммерческие цели. «Росконгресс» уже рассматривает нас для дальнейшей работы, потому что им нужна площадка на Урале.

Алексей Наговицын планирует сдать объект к концу следующего года

В соседнем ТРК «Гагарин Парк», возможно, разместят медиацентр.

— По нему стоял острый вопрос. Медиацентр должен быть близко к площадке проведения саммитов, но в то же время обособлен, — пояснил Наговицын. — Его размещение на первом этаже «Гагарин Парка» — это ещё один рабочий вариант. Там этаж пять тысяч квадратных метров, ресторан на одну тысячу метров. Их это устраивает.

Указ о том, что в 2020 году Челябинск примет саммиты ШОС и БРИКС, президент Владимир Путин подписал 15 марта.