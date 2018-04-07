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Жители Самары пригрозили перекрыть дороги из-за уменьшения автобусных маршрутов
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Жители Самары пригрозили перекрыть дороги из-за уменьшения автобусных маршрутов 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители Самары обратились за помощью к министру транспорта РФ Максиму Соколову, врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову и президенту Владимиру Путину. Они просят решить проблему с городским общественным транспортом. Сейчас активисты собирают подписи под петицией.
— С дорог Самары массово исчезают жизненно важные маршруты: 23, 45, 47, 50. Некоторые автобусы сократили до 1 в день или убрали вовсе. Горожане часами ждут нужный транспорт, — рассказали авторы петиции. — Всему виной передача муниципального общественного транспорта от перевозчика «Пассажиравтотранс» частной компании «Самараавтогаз».
Создатели обращения уверены, что перебои в работе общественного транспорта вызывают у горожан недовольство. Это может привести в митингам и забастовкам.
Авторы петиции просят решить ситуацию как можно скорее. Они требуют выставить на линию от 5 до 15 автобусов на каждый маршрут. В противном случае горожане выйдут на улицу, чтобы перекрыть федеральные трассы и главные дорожные артерии в преддверии ЧМ-2018.
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