Жители Самары пригрозили перекрыть дороги из-за уменьшения автобусных маршрутов

— С дорог Самары массово исчезают жизненно важные маршруты: 23, 45, 47, 50. Некоторые автобусы сократили до 1 в день или убрали вовсе. Горожане часами ждут нужный транспорт, — рассказали авторы петиции. — Всему виной передача муниципального общественного транспорта от перевозчика «Пассажиравтотранс» частной компании «Самараавтогаз».

Создатели обращения уверены, что перебои в работе общественного транспорта вызывают у горожан недовольство. Это может привести в митингам и забастовкам.

Авторы петиции просят решить ситуацию как можно скорее. Они требуют выставить на линию от 5 до 15 автобусов на каждый маршрут. В противном случае горожане выйдут на улицу, чтобы перекрыть федеральные трассы и главные дорожные артерии в преддверии ЧМ-2018.