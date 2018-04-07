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Бывшего ватиканского дипломата в США арестовали за хранение детского порно
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Бывшего ватиканского дипломата в США арестовали за хранение детского порно 

РИА Новости 1 час назад
РИМ, 7 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Бывший ватиканский дипломат в США арестован в субботу по подозрению в хранении детской порнографии, сообщает итальянская газета La Repubblica.
В середине сентября служба печати Святого престола сообщала, что отозвала сотрудника своей дипмиссии в Вашингтоне монсиньора Карло Альберто Капеллу после обвинений со стороны американских властей в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Ватикан отозвал священника в конце августа и открыл расследование. До момента ареста он находится на территории города-государства. Задержание священника ватиканской жандармерией подтвердила служба печати Святого престола.
В конце сентября ордер на арест священника выдала Канада. Ее правоохранители обвиняют Карло Капеллу в том, что он, находясь в Канаде в конце декабря 2016 года, загрузил в интернет и распространил материалы с детской порнографией.
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