Бывшего ватиканского дипломата в США арестовали за хранение детского порно

В середине сентября служба печати Святого престола сообщала, что отозвала сотрудника своей дипмиссии в Вашингтоне монсиньора Карло Альберто Капеллу после обвинений со стороны американских властей в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Ватикан отозвал священника в конце августа и открыл расследование. До момента ареста он находится на территории города-государства. Задержание священника ватиканской жандармерией подтвердила служба печати Святого престола.