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Катя Гордон и Жанна Эппле выяснили отношения в популярном шоу
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Катя Гордон и Жанна Эппле выяснили отношения в популярном шоу 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Атмосфера в студии «Секрета на миллион» в эту субботу была накалена до предела. Актриса Жанна Эппле, занявшая кресло гостя, откровенно рассказала о своих бывших возлюбленных, которых увела из семей. Самым громким стал роман актрисы и скандально известного адвоката Сергея Жорина. По признанию Эппле, их отношения начались в момент разлада Жорина с законной супругой Катей Гордон.
Журналистка также появилась в студии программы и поделилась своим видением пикантной ситуации: «Я не понимаю таких женщин, для которых секс и желание получить мужчину оказываются выше какой-то солидарности. Жанна прекрасно знала, что я беременна, ей об этом должна была рассказать Анфиса Чехова или сам Жорин. Однако ее это не остановило. Кстати, благодаря тому, что Жанна обожает сплетничать, я через Сергея знала все об Анфисе Чеховой. В результате, сейчас Жанна и Анфиса уже не дружат».
Жанна Эппле извинилась перед Катей Гордон и отметила, что сожалеет о совершенных ошибках. Она отметила, что ею двигали корыстные намерения. Актриса надеялась, что адвокат сможет помочь выплатить долларовый кредит. Кроме того, Эппле рассказала, что именно Жорин помог оплатить свадьбу ее старшего сына Потапа.
Гордон призналась, что уже давно не держит зла на актрису: «Я очень надеюсь, что в будущем таких ошибок Жанна совершать не будет. Посмотрит на женатого мужика и плюнет на отношения с ним. В случае, если появится вот такая женская солидарность, у тебя будут и подруги. Кто знает, как жизнь сложится. Может, и мы сможем найти общий язык».
Сейчас в жизни Жанны Эппле есть три любимых мужчины — это сыновья Потап и Ефим и новорожденный внук Северин. По признанию блондинки, история с любовниками и соперницами осталась давно в прошлом.
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