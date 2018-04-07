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Минобороны опубликовало доказательства разрушения Ракки коалицией
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Минобороны опубликовало доказательства разрушения Ракки коалицией
РИА Новости
50 минут назад
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РИА НОВОСТИ
.
МО РФ
ОПУБЛИКОВАЛО ФОТОГРАФИИ АЭРОФОТОСЪЕМКИ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ РАЗРУШЕНИЯ КВАРТАЛОВ РАККИ В РЕЗУЛЬТАТЕ БОМБАРДИРОВОК КОАЛИЦИИ
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