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ЧП в Мюнстере не было терактом
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ЧП в Мюнстере не было терактом 

Российская Газета 11 минут назад
В результате ЧП погибло три человека, пострадало 20, шесть из них тяжело. Преступник застрелился в автомобиле. Сведения о двух мужчинах, которые выпрыгнули из автофургона, не подтвердились. Полиция, однако, нашла в машине подозрительный предмет. Не исключено, что речь идет о взрывчатке. Поэтому вся окружающая местность в центре города была оцеплена.
Между тем правительство ФРГ выразило свое соболезнование родным и близким погибших и пострадавших. «Ужасные новости из Мюнстера. Мы думаем о жертвах и об их близких», — сообщила в Twitter официальный представитель правительства Ульрике Деммер. Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет также заявил, что молится о близких погибших и тяжело раненых в этот тяжелый и ужасный день.
Бургомистр Мюнстера Маркус Леве заявил: «Весь Мюнстер скорбит после этого ужасного происшествия. Мы выражаем наше сочувствие близким убитых. Всем пострадавшим мы желаем скорейшего выздоровления». Леве также поблагодарил спасателей за их работу.
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