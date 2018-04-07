На Южном Урале выгнали мигрантов, нелегально работающих в теплицах

Нарушения миграционного законодательства выявили в работе тепличных хозяйств, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Еткульском районе на овощебазе и в отапливаемых теплицах в качестве подсобных рабочих трудились иностранные граждане. Всего выявлено 20 административных правонарушений, из них 6 — нарушение режима пребывания и 14 — незаконное осуществление трудовой деятельности.