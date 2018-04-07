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На Южном Урале выгнали мигрантов, нелегально работающих в теплицах
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На Южном Урале выгнали мигрантов, нелегально работающих в теплицах 

АиФ 21 минуту назад
Фото: АиФ
Нарушения миграционного законодательства выявили в работе тепличных хозяйств, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
В Еткульском районе на овощебазе и в отапливаемых теплицах в качестве подсобных рабочих трудились иностранные граждане. Всего выявлено 20 административных правонарушений, из них 6 — нарушение режима пребывания и 14 — незаконное осуществление трудовой деятельности.
Двух граждан выдворили за пределы РФ с последующим запретом на въезд в течение 5 лет, работодателю грозит штраф до восьмисот тысяч рублей либо приостановление деятельности.
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