Мирошник проверила, как ведется уборка школьных дворов

Мэр Петрозаводска обратила внимание на необходимость удалить граффити с фасадов зданий.

Сегодня, в субботу 7 апреля, мэр Петрозаводска Ирина Мирошник проверила состояние территорий образовательных организаций, сообщает пресс-центр городской администрации.

Качество уборки во дворе школы №9 на улице Антикайнена вызвало нарекания. А территория школы №10 на улице Анохина находится в удовлетворительном состоянии. Однако руководителю учреждения будет указано на необходимость удалить граффити с фасада здания. Замечания есть и к другим учреждениям. Комитету социального развития Администрации поручено провести работу с руководителями подведомственных учреждений, устранить все недостатки и убрать территории школ в течение недели.

Кроме того, комитету ЖКХ необходимо усилить работу с управляющими компаниями по приведению в порядок дворов. Ведется работа и с торговыми организациями, которые должны содержать в надлежащем виде прилегающие к их магазинам участки.