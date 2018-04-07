Ещё
Мирошник проверила, как ведется уборка школьных дворов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Индии экстренно сел российский самолёт
В Индии экстренно сел российский самолёт

Мирошник проверила, как ведется уборка школьных дворов 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Мэр Петрозаводска обратила внимание на необходимость удалить граффити с фасадов зданий.
Сегодня, в субботу 7 апреля, мэр Петрозаводска Ирина Мирошник проверила состояние территорий образовательных организаций, сообщает пресс-центр городской администрации.
Качество уборки во дворе школы №9 на улице Антикайнена вызвало нарекания. А территория школы №10 на улице Анохина находится в удовлетворительном состоянии. Однако руководителю учреждения будет указано на необходимость удалить граффити с фасада здания. Замечания есть и к другим учреждениям. Комитету социального развития Администрации поручено провести работу с руководителями подведомственных учреждений, устранить все недостатки и убрать территории школ в течение недели.
Кроме того, комитету ЖКХ необходимо усилить работу с управляющими компаниями по приведению в порядок дворов. Ведется работа и с торговыми организациями, которые должны содержать в надлежащем виде прилегающие к их магазинам участки.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Поздравления с Пасхой в стихах классиков: СМС для близких Кто «крышует» проституток Карелии? США ударили по России новыми санкциями: 38 лиц и 15 структур
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не добрался до Украины: танкер снес дом в Босфоре129
В Германии грузовик въехал в толпу людей227
Порошенко пообещал украинцам победу в войне351
Недалекие: суровые русские и кислые американцы7
Мужчина воскрес после 18-часовой остановки сердца56
Видео
03:21
Козловского призвали следить за словами
Общество Шоу-бизнес
01:00
В Дании башня рухнула на библиотеку
Происшествия
01:05
Чудо в Иерусалиме уже случилось
Общество Статьи
00:22
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Общество
04:48
Россия направила ноту Британии
Политика
01:00
Скрипаль может говорить
Происшествия
02:07
Солист «Иванушек» срочно госпитализирован
Шоу-бизнес
05:21
Познер высказался о действиях США в адрес РФ
Общество
04:48
Виновата ли Россия: Джонсон подставил Лондон под удар
В мире Политика
04:48
«Это даже не произвол»: как судили россиян на Украине
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение