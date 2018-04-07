ГУЛАГ — дитя первых пятилеток

7 апреля 1930 года издан указ о расширении системы трудовых лагерей в созданном Главном управлении лагерей (ГУЛАГ) в составе ОГПУ. В тот момент еще никто не мог предположить, что ГУЛАГ станет одним из самых ярких и мрачных знамений сталинского режима. Рискну предположить, что в истории ГУЛАГ будет столь же неразрывно связан со своей эпохой, как египетские пирамиды, крестовые походы и Варфоломеева ночь.

Кто не работает, тот не ест. Незыблемый принцип социализма в работе «Государство и революция» Ленин вывел из трудов Маркса. Впрочем, как и многие заветы классиков, эта формула является заимствованной моральной максимой из Нового Завета, где была произнесена в послании Апостола Павла. На фоне массовых репрессий с первых лет существования советской власти этот принцип предопределил использование труда заключенных.

В 1918 году Наркомюст поставил вопрос о полной самоокупаемости тюрем. При Дзержинском созданы Северные лагеря в Архангельской области . В 1923 году возник Соловецкий лагерь, где, в частности, отбывали наказание будущий академик Дмитрий Лихачев и философ Павел Флоренский , который запатентовал в заключении 10 научных открытий, но все равно был расстрелян.

Первым начальником ГУЛАГа стал латышский стрелок Федор Эйхманс, до революции приказчик магазина «Мюр и Мерилиз» ( ЦУМ ), в годы Гражданской войны комендант бронепоезда Троцкого. Создание ГУЛАГа неслучайно совпало с эпохой «великого перелома», отказом от нэпа и первой пятилеткой. Нужна была дешевая и мобильная рабочая сила. Принудительный труд стал залогом успеха сталинской модернизации. И те, кто восторженно поет хвалебные оды мобилизационной экономике, должны примерить на себя труд в ГУЛАГе.

Ухта, Инта, Полезно вспомнить масштабы лагерной системы. ГУЛАГ — это 32 главка, 53 лагерных управления, 425 колоний, 2 тысячи спецкомендатур и 30 тысяч мест заключения по всей стране. В 1950-х годах численность заключенных в ГУЛАГе достигла 2,5 миллиона человек, 500 тысяч — «политические». Капитальное строительство на 20% обеспечивали зэки. Безымянные герои сталинских пятилеток построили все закрытые города и заводы Атомного проекта, заполярный Норильск и металлургический комбинат, Нижнетагильский комбинат, автодороги Москва Минск и Москва — Киев, железные дороги, в том числе часть БАМа и Транссиба, канал имени Москвы и Волго-Донской канал, города Комсомольск-на-Амуре Дудинка , Советская Гавань, Воркута Печора , Дубна, Северодвинск (бывший Молотов), 156 из 254 новых аэродромов накануне войны…

ГУЛАГ стал второй отраслью народного хозяйства, на лагерную экономику приходилось до 10% валового национального продукта. Впрочем, уже в конце 1930-х годов, когда была смещена команда Ежова, хватило смелости признать, что экономическая модель подневольного труда пробуксовывает. В гражданском секторе на строительных работах выработка была в 2 раза выше. Но ведь еще товарищ Маркс указывал, что феодализм погорел на подневольном труде. Плохо учили? Заняв должность наркома НКВД, Берия, которого Сталин ласково называл «недоучившимся инженером», увеличил норму снабжения, чтобы поднять производительность труда. Зэки получали всего 1 500 калорий в сутки. 200 тысяч человек были доходягами, рабочая сила использовалась на 60%.