В Самаре на остановках смонтируют 59 электронных табло прибытия общественного транспорта

Самаре к чемпионату мира по футболу создают систему городской навигации. Одной из ее составных частей станут информационные табло на остановках общественного транспорта.

Оборудование смонтируют на площади Революции, у железнодорожного вокзала и железнодорожной поликлиники, музея Алабина, Самарской площади, на Полевой, проспекте Ленина, на Барбошиной поляне, около торговых центров «Мега» и «Амбар», станции метро «Московская», завода Тарасова, Центрального автовокзала, Загородного парка и в Постниковом овраге. Несколько табло установят на Московском шоссе — на пересечениях с проспектом Кирова, Ташкентской, Дальней, Алма-Атинской и Ракитовским шоссе.

Такие табло хотят установить на остановках

— На табло будут выводить информацию о времени подхода транспорта к остановке. Причем она будет представлена как на русском, так и на английском языках, — уточняют проектировщики системы.

Создавать систему городской навигации будут подрядчики департамента городского хозяйства и экологии Самары и Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области . Первый контракт стоимостью 59,9 миллиона рублей выиграла местная строительная компания «Ладья», которая также разрабатывала проект системы. Ее сотрудники будут обустраивать навигацию на дорогах местного значения. Подрядчик Минтранса пока не определился. Стоимость контракта составляет 41,5 миллиона рублей.

Все эти специалисты должны будут организовать дорожное движение на время ЧМ — с 14 июня по 15 июля. Несколько дорог в Самаре полностью перекроют. Это улицы Куйбышева, Фрунзе , Шостаковича, Молодогвардейская и Волжский проспект. Личный транспорт в дни матчей придется оставлять за два–три квартала до фан-зоны, которую оборудуют на площади Куйбышева. Кстати, рабочие уже начали монтаж гигантской сцены.

Также ожидается, что на время ЧМ на нескольких дорогах ограничат движение грузовиков.