Зачем Intel и другие компании устраивают «тихие часы» с запретом на совещания, звонки и письма

Майк Викинг — писатель и основатель Института исследования счастья в Копенгагене . В своей книге «Маленькая книга Lykke. В поисках секретов самых счастливых людей» (The Little Book of Lykke) он рассказывает о том, как люди находят способы сделать свою жизнь лучше. Business Insider опубликовал отрывок книги, в котором Викинг рассказывает о методе, помогающем повысить продуктивность на работе.

Викинг пишет, что сотрудники компаний чаще всего отвлекаются на совещания, общение с менеджерами и рабочие письма. Человеку, который вынужден постоянно проверять почту и отвечать на письма, а потом идти на совещание, сложно сконцентрироваться на одной задаче.

Писатель ссылается на Джейсона Фрида — серийного предпринимателя и автора книги «Rework. Бизнес без предрассудков» (Remote: Office Not Required). Фрид убежден в том, что совещания и общение с менеджерами сильнее всего подрывают производительность сотрудников. Поэтому вместо «неформальной пятницы» — дня, когда в офисе перестают работать правила дресс-кода — он предлагает ввести «молчаливый четверг» (или любой другой день недели).

По задумке Фрида, в этот день в офисе должны быть запрещены разговоры, совещания, рабочие звонки и отправка писем. Утром сотрудник выбирает себе задачу по душе, над которой он будет работать весь день. Отвлекать коллег нельзя: это нарушит концентрацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как внедрить в своей компании холакратию и не угробить бизнес

Викинг решил опробовать такую систему в своем Институте исследования счастья. В рамках эксперимента он ввел правило, согласно которому каждый день в компании проводятся «тихие часы» — два часа тишины и предельной концентрации на работе. Он обнаружил, что похожие инициативы когда-то внедряли в работу US Cellular, Deloitte, Touche, Intel и другие компании.

Intel запускала сразу две инициативы: No e-mail day и Quiet Time. No e-mail day — один день в неделю, когда программистам запрещалось пользоваться электронной почтой. Если им нужно было посоветоваться с коллегой или дать кому-то поручение, для этого необходимо было встать из-за компьютера, найти этого человека и поговорить с ним.

Это было связано с тем, что сотрудники, как показало исследование, проверяли рабочую почту до 40 раз, хотя в этом не было необходимости. Quiet Time — инициатива, вводящая «тихие часы». Программисты должны были на несколько часов сосредоточиться на работе и никто не имел права отвлекать их.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не только любовь: 7 заблуждений о «бирюзовых» организациях

Пилотный проект Intel продлился семь месяцев. В итоге 71% программистов, которые в нем участвовали, рекомендовали продлить проект и распространить на остальные отделы компании, а руководство отметило «повышение эффективности сотрудников и качества их жизни».

Викинг рассказывает, что ему, как и руководству Intel, понравился эффект от инициативы. По его словам, многим сотрудникам это напомнило работу из дома.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!