Зачем Intel и другие компании устраивают «тихие часы» с запретом на совещания, звонки и письма 

Майк Викинг — писатель и основатель Института исследования счастья в Копенгагене . В своей книге «Маленькая книга Lykke. В поисках секретов самых счастливых людей» (The Little Book of Lykke) он рассказывает о том, как люди находят способы сделать свою жизнь лучше. Business Insider опубликовал отрывок книги, в котором Викинг рассказывает о методе, помогающем повысить продуктивность на работе.