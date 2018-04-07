В районе Горпарка Орла вода поднялась почти на 8 сантиметров

О паводковой ситуации в областном центре жителей города информирует оперативный штаб управления по безопасности администрации Орла.

По состоянию на 13 часов 7 апреля уровень подъема воды в районе Городского парка культуры и отдыха составил 7 м 76 см.

— Произошло подтопление нижнего променада набережных, сообщил начальник отдела по делам гражданской обороны и Мераб Дохнадзе.

Жилые дома в черте города пока не подтоплены. Системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Коммунальные службы контролируют ситуацию.

В местах возможного затопления организована круглосуточная работа оперативных групп. Мониторинг состояния участков проводится ежечасно. Также оперативные группы проводят подворовые обходы, реагируют на заявления и обращения граждан проживающих вблизи рек.

Полицейские патрулируют зоны возможного подтопления с целью организации охраны общественного порядка и оказания помощи населению в случае необходимости.

Орловцев убедительно просят соблюдать все меры безопасности. Жителям прибрежных домов рекомендуют очистить подвалы от ценных вещей и запасов продовольствия.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращайтесь в единую дежурно-диспетчерскую службу управления по безопасности администрации города Орла по телефонам:43-22-12, 43-37-35, 76-40-93, 59-51-12, сообщает пресс-служба администрации Орла.