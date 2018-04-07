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Вице-премьер Дмитрий Козак провел рабочее совещание по вопросам развития Псковской области
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Вице-премьер Дмитрий Козак провел рабочее совещание по вопросам развития Псковской области 

Псковская губерния 40 минут назад
В Москве 6 апреля прошло рабочее совещание под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Козака по вопросам развития Псковской области. Как сообщает пресс-служба региона, от администрации области в совещании приняли участие врио губернатора Михаил Ведерников, первый вице-губернатор Вера Емельянова, заместители губернатора Александр Кузнецов и Татьяна Баринова, председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Так в совещании участвовали представители министерства финансов. Михаил Ведерников рассказал Дмитрию Козаку о текущей социально-экономической ситуации в регионе и исполнении бюджета, обратив особое внимание на проблеме госдолга. Ведерников отметил, что благодаря запущенной президентом России программе реструктуризации бюджетных кредитов, с начала года удалось сократить объём коммерческих кредитов на 2 млрд рублей, но учитывая показатели бюджетной обеспеченности Псковской области, вопрос госдолга сохраняет по-прежнему актуален. В этой связи Михаил Ведерников обратился к вице-премьеру с просьбой пересмотреть условия участия региона в программе реструктуризации Минфина и оказать содействие в предоставлении бюджету области дополнительной финансовой помощи. Вице-премьер обещал дополнительно проработать вопрос. Михаил Ведерников также доложил Козаку о ситуации с Псковской ГРЭС, рассказав, что областным властям удалось найти инвестора, который готов реализовать на ее базе масштабный проект по строительству завода по производству и экспорту сжиженного природного газа. Предполагаемый объем инвестиций — 35 млрд рублей. Также были обсуждены вопросы развития инфраструктуры транспорта и ЖКХ в Псковской области. В ответ на обращение врио губернатора в правительстве принята к рассмотрению заявка региона на выделение средств, необходимых на завершение строительства водозабора в Пскове. Также дополнительно будет изучена возможность оказания региону финансовой поддержки на реализацию допмероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности учреждений здравоохранения, образования, культуры и социальной защиты.
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