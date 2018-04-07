Шикарный гол Косты и хет-трик Дибалы на дубль Диабате: «Ювентус» перебодал «Беневенто»

Матчем первой и последней команд Серии А в Италии стартовал 31-й тур. «Ювентус» пожаловал в Беневенто.

Протокол игры

Беневенто

Ювентус

16' Дибала Пауло (0:1)

(1:1) Диабате Шейк 24'

45' Дибала Пауло (1:2)

(2:2) Диабате Шейк 51'

74' Дибала Пауло (2:3)

Пуджиони Кристиан • Санья Бакари • Джимсити Берат • Тошка Алин • Венути Лоренцо • Бриньола Энрико 63' (Катальди Данило (63') • Раньери Сандро 81' (Дель Пинто Лоренцо (81') • Виола Николас • Гильерме Маркес • Диабате Шейк 70' (Йемелло Пьетро (70') • Джуричич Филип

07 апреля. Стадион «Чиро Вигорито» (Беневенто).

Этот матч заранее поставил открывать тур, с тем расчётом, чтобы туринская команда лучше смогла подготовиться к ответному матчу с мадридским «Реалом» . Но на деле получилось так, что затея потеряла смысл. На домашней арене «старая синьора» получила три пробоины, практически подписав пакт о капитуляции. Теперь обозленным туринцам предстоял выезд в Беневенто, к последней команде чемпионата. Диаметральная противоположность — единоличный лидер против единоличного (если так можно говорить) аутсайдера.

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«Беневенто» уже не так безнадёжен, как раньше. У команды появилась новая фишка — играть серией из 4-ёх поражений и одной победы. Так продолжается уже 11 матчей. Сегодня по графику у «Беневенто» было поражение, но в игре с «Ювентусом» об этом думает любая итальянская команда. Туринцы вяло обозначали своё преимущество, но и этого хватило для быстрого гола. Алекс Сандро «шведой» вырезал мяч на Куадардо, Хуан отбросил игровой снаряд Пауло Дибале, который красивым обводящим ударом метров с 20-и поразил дальний верхний угол ворот.

Будничный темп матча нарушил гол «Беневенто», случившийся в середине тайма. Филип Джуричич с линии штрафной площади классно пробил в угол, но с его ударом справился Щесны. От поляка мяч отскочил к лицевой, где его подобрал Гильерме. Маркес заложил финт, после чего прострелил точно на набежавшего Диабате, которому осталось занести мяч в пустой угол. «Ювентус» в Италии почти не пропускает, в новом году только «Милан» забивал туринцам, теперь в этот список добавился «Беневенто».

Пропущенный мяч раззадорил гостей, они через 10 минут отыгрались, но судя принял непонятное решение. Марио Манджукич в борьбе с защитником упал, однако смог протолкнуть мяч в ворота. Казалось бы, засчитывай гол, либо ставь пенальти, но арбитр лишь показал жёлтую карточку хорвату за излишне горячие споры. До перерыва «Ювентус» успел выйти вперёд. Фабрицио Паскуа после просмотра видеоповтора углядел фол на Пьяниче в штрафной площади, а Пауло Дибала ударом с 11-и метров легко развёл голкипера и мяч по разным углам.

Сюрпризы от «Беневенто» однако не закончились. Во втором тайме Диабате умудрился оформить дубль, восстановив равенство на табло. Огромный форвард выиграл верховую борьбу после подачи от угла поля, и смог пробить мимо выставленных рук Войцеха Щесны. Форварды устроили настоящую перестрелку, в которой победу одержал аргентинец. За дублем Дибала оформил хет-трик, причём третий мяч тоже пришёл с пенальти. Окончательный счёт матча установил Дуглас Коста, сотворивший небольшой шедевр. Бразилец сместился с правого фланга в центр, по пути обыграв двух защитников, и по шикарной дуге закрутил мяч в дальний верхний угол.

Сложную победу из Беневенто увезли туринцы. Большую часть матча они играли с ленцой, сильно психологически на них повлиял разгром от мадридского «Реала». «Ювентус» сохранил единоличное лидерство, на данный момент увеличив отрыв от «Наполи» до семи очков.