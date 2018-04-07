Врач-курортолог: Отключение от источников информации поможет более быстрому восстановлению здоровья

Итальянский курорт Кьянчано Терме принял международный конгресс медиков. Российские и итальянские специалисты обсуждают подходы к лечению различных заболеваний. В числе мнений — выбор места для отдыха и восстановления пациентов.

К примеру, ведущий научный сотрудник, кандидат медицинских наук, врач-курортолог и бальнеолог Российского научного центра медицинской реабилитации и курортологии Глеб Барашков уверен, что людям необходимо уезжать для того, чтобы успеть отключиться от суеты и успеть набраться сил как минимум на полгода вперед. В интервью «ВМ» он рассказал об особенностях курортологии.

— Глеб Николаевич, давайте начнем с того, что обсудим, как обстоят дела с курортами в нашей стране?

— Два года назад президентом страны была поставлена задача восстановить курорты. И здесь важно государственно-частное партнерство, при котором власти и бизнес сплотили бы свои усилия и вернули статус знаменитых здравниц нашим местам в Крыму , Краснодарском, Ставропольском крае . В ближайшие годы предстоит вложить большой объем средств для расчистки местностей, ликвидации ошибок точечной застройки предыдущих лет, восстановлению природных источников, обустройство рекреационных и санитарных зон. Лечебных мест в России много, но пока они отстают по уровню сервиса, санитарно-техническим нормам от европейских аналогов. Мир в этом плане очень сильно ушел вперед. Но хочется надеяться, что мы нагоним.

— А кадры?

— Это еще одна проблема. У нас сильно постарели терапевтические кадры, а молодежь не идет работать на курорты, считая это не престижным видом трудоустройства, с маленькой оплатой. В Европе мы видим похожую историю: в курортную медицину идут специалисты с большим опытом, которым трудно работать уже в крупных больницах. Их умения и широта подходов прогибаются на местах.

— Идея поездки в санаторий у нас перестает отдавать нафталином, люди вспоминают, что нужно восстановиться, а не просто поехать на майские праздники на шашлыки на дачу или лежать под пальмой на пляже с коктейлем в руке. Какие курсы выбирать тем, кто устал от суетной жизни в мегаполисе? Как найти время? Тем более что сейчас средняя продолжительность отпуска — это две недели, а курорты раньше предлагали 21 и 28-дневные программы.

— Сейчас стандарты поменялись. Есть программы на одну и две недели. Есть курсы выходного дня, которые доступны тем, кто любит вырваться на 3 — 4 дня из большого города. Тем более логистика позволяет это сделать: самолеты летают регулярно, два — три часа, и вы на курорте. Правильное питание, прохождение курса очищения, хороший сон, и вот вы уже чувствуете себя лучше.

— И в условиях города это невозможно?

— Практически нет. Это очень тяжело, несмотря на обилие спа. Человека трудно расслабить, ведь он остается на месте, его не переместили в другую среду. Другой пейзаж, свежий воздух, отличная от его района природа действуют успокаивающе. Человек отключает коммуникации, а в некоторых медучреждениях и на курортах заставляют людей оставлять мобильные телефоны и планшеты. Это тоже способствует восстановлению.

— То есть главная задача — отключать от информационных потоков?

— Совершенно верно.

— Но если с этим разобрались, то выйти просто на природу недостаточно. Какой набор сервисов на курортах важен?

— Пациенты принимают ванны, им прописывают лечение и главное — уделяют внимание питанию. Повара подбирают специальное меню и учат людей, как правильно готовить, как подбирать продукты. Но, конечно же, в самом начале необходимо определить — куда именно и по какой программе нужно ехать. Есть ли у пациентов проблемы с дыхательной системой, или он страдает от заболеваний опорно-двигательного аппарата, или у него есть желание наладить пищеварение и подлечить желудочно-кишечный тракт, — от этого зависит выбор решений. Обычно рекомендуют врачи на местах, а специалисты-курортологи должны подтвердить верность определенного курса. Таким образом, человек экономит время: он уже приехал с готовыми рекомендациями, он не испытывает стресс — а что же нужно делать, а просто приезжает на восстановительные процедуры. И задача московских медицинских центров — как раз подобрать грамотное лечение и рекомендовать санаторий.

— А на сколько хватает проведенных процедур? Например, для среднестатистического офисного сотрудника лет 40, с семьей и без серьезных проблем со здоровьем.

— Короткого шестидневного курса без первичной адаптации хватит на несколько месяцев. Делать их лучше два раза в год. Двухнедельного курса с адаптацией на 6 — 7 день на курорте может хватить на полгода — год.

— А что лучше?

— Короткие курсы, когда человек старается восстановиться несколько раз в год. И при этом может выбирать не сезонные даты. К примеру, в Прибалтике это осень и зима. Две программы в год помогают побороть профессиональное выгорание на работе, энергетически восстанавливаться. И, безусловно, курортное лечение помогает улучшить состояние опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы или проблем с желудочного кишечным трактом.

— А что говорит статистика: каких проблем со здоровьем у москвичей больше?

— Современная мировая статистика говорит о том, что 82-83 процента людей, обращающихся за курортным лечением, страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В районе 7-11 процентов тех, кто предпочитают санатории, страдают хронической обструктивной болезнью легких. Среди них немало курильщиков. Третья категория — это профиль отоларингологии. Минимален процент тех, кто приезжает по рекомендациям гинекологов и гастроэнтерологов. Это европейские данные. И в этих странах людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в разы меньше чем у нас. В России в целом и в Москве в частности их очень много. Это следствие питания, образа жизни. И наш скрининг будет отличаться от европейского.

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