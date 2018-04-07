Кому досталась собственность Романовых за рубежом после революции

По разным оценкам, заграницей сейчас находится порядка 500 тонн золота, переправленного туда еще с времен царской России . Вдобавок, за рубежами нашей Родины остались многочисленные объекты недвижимости, приобретенные в свое время царствования Романовых.

Точное количество неизвестно

Российская царская госсобственность зарубежом неисчислима, причем в прямом смысле: на сегодняшний день никто не может привести точных данных, где, чего и сколько принадлежало династиям русских царей до революции 1917 года. С собственностью «помельче» более или менее ясно — квартиры, виллы и другие материальные ценности, приобретенные заграницей крупными российскими фабрикантами, чиновниками и другими состоятельными людьми, остались за ними и их родственниками, если те успели вовремя эмигрировать. Тогда как иные объекты недвижимости, а также золото и драгоценности, переправляемые из царской казны заграницу, находятся сейчас в распоряжении иностранных государств. Считается, что при прорубившем окно в Европу Петре Великом состоятельные царедворцы и начали приобретать недвижимость заграницей. Отсчет ведется от покупки графом Шереметевым дворца в центре Парижа. Этот величественный дворец граф купил у мадам Помпадур, которая была фавориткой французского короля. Романовы владели шотландским островом, подаренным царской фамилии в начале ХХ века британским монархом, у Сергея Витте была дача в Ницце , ею наградил верного министра лично Николай II

Судьба золотого запаса

Порядка 500 тонн золота, составляющего большую часть золотого запаса царской России, также остались заграницей. В свое время «белые» переправили в Японию половину захваченного в Казани золотого запаса царского и временного правительств (порядка 100 тонн), чтобы японцы взамен выслали оружие и амуницию. Однако ни того, ни другого Белая армия так и не дождалась. Впоследствии представители белой эмиграции на протяжении более 10 лет пытались в судебном порядке застолбить за собой законное право на это золото, но безуспешно — официальными полномочиями от властей Советского Союза они не обладали, поэтому японские судьи каждый раз отказывали в удовлетворении данных требований.

Не отдают и сейчас

С начала 90-х годов уже российские власти пытаются доказать свое законное право на зарубежное золото и недвижимость, ранее принадлежащие царским династиям. Международным экспертным советом неоднократно предпринимались попытки узаконить этот процесс. Но пока на правительственном уровне единой концепции по его организации и реализации нет. Между тем, подобный опыт имеется у прибалтийских государств — в 90-х годах они сумели доказать свое право на зарубежное золото, и им его вернули. По оценкам зарубежных экспертов, на сегодняшний день Россия вправе претендовать на золото, находящееся в иностранных банках, общей стоимостью 100 миллиардов долларов. Стоимость «русской» недвижимости зарубежом оценивается в сумму, которая в три раза превышает долларовый эквивалент золотого запаса.