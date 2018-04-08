Выживший благодаря петербуржцам тюлень Гоглик крепнет и толстеет

Спасенный зоологами из Санкт-Петербурга тюлененок Гоглик начал выздоравливать. Специалисты сообщили, что молодой детеныш балтийской нерпы крепнет и набирает вес.

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Сейчас тюлененок живет реабилитационном центре Фонда друзей балтийской нерпы. Его сотрудники отмечают, что общаться с животным приятно, хотя порой он демонстрирует дикий нрав и пытается укусить. По их словам, тюлень понемногу «растет и толстеет».

Отбившегося от родителей и сородичей детеныша балтийской нерпы обнаружили в минувшем феврале у маяка на острове Гогланд на границе с Финляндией . Для его спасения была организована целая спасательная операция, которая включала использование вертолета.

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