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Выживший благодаря петербуржцам тюлень Гоглик крепнет и толстеет
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Выживший благодаря петербуржцам тюлень Гоглик крепнет и толстеет 

Мир24 1 час назад
Спасенный зоологами из Санкт-Петербурга тюлененок Гоглик начал выздоравливать. Специалисты сообщили, что молодой детеныш балтийской нерпы крепнет и набирает вес.
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Сейчас тюлененок живет реабилитационном центре Фонда друзей балтийской нерпы. Его сотрудники отмечают, что общаться с животным приятно, хотя порой он демонстрирует дикий нрав и пытается укусить. По их словам, тюлень понемногу «растет и толстеет».
Отбившегося от родителей и сородичей детеныша балтийской нерпы обнаружили в минувшем феврале у маяка на острове Гогланд на границе с Финляндией. Для его спасения была организована целая спасательная операция, которая включала использование вертолета.
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