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Спасенный петербуржцами с острова Гогланд тюлененок идет на поправку
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Спасенный петербуржцами с острова Гогланд тюлененок идет на поправку 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Фотографии спасенного на границе с Финляндией тюлененка Гоглика радуют жителей и гостей Санкт-Петербурга, передает ФАН.
Специалисты отмечают, что в настоящее время спасенный теленок, получивший имя Гоглик, набирает вес и активно ищет на поправку, передает «78.ru». Сейчас детеныш живет в Фонде друзей балтийской нерпы.
"Очень и очень приятный тюлень. Но иногда пытается укусить", — подчеркивают сотрудники фонда.
Напомним, детеныша серого тюленя доставили на вертолете в Центр спасения ластоногих в Петербурге с северного маяка, расположенного на острове Гогланд в Финском заливе. Ранее петербургские зоологи рассказали, что спасенный с острова Гогланд новорожденный тюлененок начинает линять и сбрасывать окрас.
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