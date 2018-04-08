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Спасенный на острове Гогланд тюлененок подрос и потолстел
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Спасенный на острове Гогланд тюлененок подрос и потолстел 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Тюлененок Гоглик, найденный на острове Гогланд в Финском заливе, растет и толстеет, сообщается в группе «Фонда друзей балтийской нерпы» в социальной сети.
«Гоглик потихонечку растет и толстеет, — говорится в сообщении. — Очень и очень приятный тюлень. Но иногда пытается укусить».
Напомним, что детеныш тюленя приполз к северному маяку острова Гогланд и спрятался в бане. Скорее всего, он отбился от самки. Выжить без матери телененок не смог бы, поэтому зоозащитники нашли вертолет, чтобы доставить белька в реабилитационный центр.
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